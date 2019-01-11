مصدر الصور: سفارة سلطنة عمان لدى سيول

أقامت سفارة سلطنة عمان لدى كوريا الجنوبية ملتقى الدبلوماسية "مرحبا بكم في عمان" يوم الجمعة الماضي في مقر السفارة.

واستضافت السفارة العمانية ضمن هذا الملتقى 26 طالبا وطالبة من جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية وعددٍ آخر من الجامعات الكورية، من بينهم 20 طالبا مبتعثين لدراسة اللغة العربية بكلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وحضر الملتقى ممثلون من جامعة هانكوك، وعلى رأسهم زميلتنا الدكتورة "نبيلة يون أون كيون" أستاذة ورئيسة قسم اللغة العربية.

وقد رحب سعادة "محمد بن سالم الحارثي" سفير سلطنة عمان لدى سيول بالحضور، وقدم لهم عرضا مرئيا تحدث فيه عن الجوانب التاريخية والحضارية والثقافية لعمان.

وأكد على أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسلطنة، كما تطرق إلى الدور الذي تلعبه عمان في الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وتحدث عن طريق الحرير وقوافل اللبان على امتداد العصور.

واستعرض سعادته ملامح النهضة الحديثة التي يقودها صاحب الجلالة السلطان "قابوس بن سعيد " والمعالم السياحية التي تزخر بها السلطنة وما يتصل بالعلاقات العمانية الكورية، والتجربة العمانية في تطبيق منهج التفاهم والتسامح والتعايش في المجتمع متعدد الثقافات والأديان، ودورها في الحوار ونشر قيم المحبة والسلام.

وأوضح السفير "محمد بن سالم الحارثي" أن هذا الملتقى يأتي ضمن إطار برنامج "مرحبا بكم في عمان" الذي تنظمه السفارة منذ أربعة أعوام، ويتضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والمهرجانات الأخرى التي تشارك فيها السفارة في كوريا الجنوبية لتعريف الجمهور الكوري بسلطنة عمان والترويج السياحي والاستثماري سعيا منها لتعزيز آفاق التعاون بين مسقط وسيول.

وأشار إلى أن برنامج هذا العام سيركز على الدبلوماسية العامة من خلال العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والمحاضرات التعريفية والمعارض المتنوعة وبرامج الترويج السياحي والاستثماري.

كما قدم السفير العماني "الحارثي" عرضا مرئيا عن كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومنهجها الدراسي الذي يتضمن أيضا برامج معرفية وثقافية ورياضية مختلفة، والمرافق الخدمية التي تقدمها الكلية لمنتسبيها.

وتضمن الملتقى جولة في متحف السفارة الذي يزخر بالمعروضات التراثية واللوحات الفنية ولوحات الخط العربي والمخطوطات والكتب المختلفة، وفنون العمارة العمانية مجسدة في مبنى السفارة.





مصدر الصور: سفارة سلطنة عمان لدى سيول