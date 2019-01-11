هيون ديه روتيم تفوز بصفقة خاصة بتوريد قطارات مترو الأنفاق بمصر

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فازت شركة "هيون ديه روتيم" الكورية بصفقة تبلغ قيمتها 135.3 مليون دولار من هيئة الأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية لتوريد 48 عربة لمشروع الخط الثاني لمترو الأنفاق في القاهرة.

وبموجب هذه الصفقة التي تم توقيعها يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الماضي، ستقوم "هيون ديه روتيم" بتزويد هيئة الأنفاق بـ48 عربة حتى عام 2021 لتشغيلها على الخط الثاني لمترو الأنفاق، وستكون الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل وصيانة ذلك الخط حتى عام 2031.

وكانت الشركة الكورية قد فازت في عام 2012 بصفقة مماثلة خاصة بتوريد 180 عربة للخط الأول، و265 عربة للخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة، وتم تسليم عربات الخط الأول للجانب المصري في عام 2016، أما عربات الخط الثالث فسيتم تسليمها حتى عام 2025.

وتخطط الشركة لتجهيز العربات بمكيفاتهواء لتكون ملائمة مع الطقس في القاهرة، استفادة من الخبرات التي اكتسبتها من خلال توريد العربات لخطي مترو الأنفاق الأول والثالث.