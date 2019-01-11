كوريان إير تستأنف طيرانها إلى مصر بعد 7 سنوات من الانقطاع

مصدر الصورة: شركة الخطوط الجوية الكورية

بعد انقطاع دام 7 سنوات، استأنفت شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" تنظيم رحلات "شارتر" على الخط الجوي الذي يربط بين مطار "إنتشون" الكوري ومطار القاهرة المصري بواقع رحلة أسبوعيا بدءا من يوم السبت الماضي.

واستقبل مطار القاهرة الدولي أولى رحلات الشركة الكورية مساء يوم السبت الماضي.

وكان المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية الكورية في الشرق الأوسط، ونائب مدير منطقة أوربا للشركة الكورية قد وقعا اتفاقية مع شركة مصر للطيران الأسبوع الماضي لتقوم بموجبها الشركة المصرية بتقديم الخدمات الأرضية لرحلات "شارتر" تنظمها "كوريان إير" لمطار القاهرة.

وتشمل الخدمات الأرضية التي تقدمها مصر للطيران، نقل المتعلقات الخاصة بالركاب، وتقديم الخدمات لهم داخل صالة المطار. ويذكر أن رحلات "شارتر" هي رحلات غير منتظمة أيغير مرتبطة بالجداول الرئيسية اليومية .

وقال الرئيس السابق لهيئة تنشيط السياحة المصرية "هشام الدميري" إن عودة انتظام رحلات "شارتر" لشركة الخطوط الجوية الكورية إلى مطار القاهرة مؤشر أكثر من إيجابي، مؤكدا دورها في خدمة السياحة المصرية.

وأضاف "الدميري" أن رحلات "شارتر" تضم أعدادا صغيرة من السياح، ولكن معدل إنفاقهم كبير، مشيرا إلى أنه إذا قُدمت لهم خدمات متميزة فسيعاودون الزيارة مرة أخرى، وستكون تلك الرحلات بمثابة دعاية إيجابية.