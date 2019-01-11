بدء مباريات كأس آسيا لعام ٢٠١٩ وتطلعات للتغلب على لعنة الميدالية الذهبية المزيفة

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تم افتتاح كأس آسيا لعام 2019 لكرة القدم، حيث تتركز عيون المواطنين الكوريين على هذه المباريات، بسبب مشاركة اللاعب الكوري المشهور على مستوى العالم وهو " سون هونغ مين" في هذه المباريات، متمنيين الفوز للمنتخب الكوري والتغلب على "لعنة الميدالية الذهبية المزيفة".

وتعود هذه اللعنة لعام ١٩٦٥ حين فاز المنتخب الكوري في الدورة الأولى من كأس آسيا، وكذلك في الدورة الثانية التي استضافتها كوريا بعد مرور 4 سنوات. لكن اللعنة بدأت منذ تلك اللحظة، حين علق كل لاعب من اللاعبين ميدالية ذهبية على عنقه، واكتشف أحد اللاعبين أن تلك الميداليات الذهبية مزيفة. وبعد التحقيقات، اتضح أن ذلك بسبب نقص الميزانية، وأعاد اللاعبون ميدالياتهم الذهبية المزيفة إلى الاتحاد الكوري لكرة القدم، وطالبوا بإهدائهم ميداليات الذهبية الحقيقية.