كيم جونغ أون يزور بكين

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عبر قطار خاص يحمل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عبر مدينة دان دونغ الحدودية الصينية، وعاد مبكرًا صباح الخميس الماضي، بعد اختتام كيم لزيارته التي استمرت لمدة أربعة أيام إلى الصين. وخلال القمة الرابعة بينهما، توصل كيم وشي جين بينغ إلى توافق مهم حول نزع الأسلحة النووية للشمال، واتفقا على السعي إلى حل سياسي، لقضايا شبه الجزيرة الكورية.

وقد عقد كيم وشي جولتين من الاجتماعات يومي الثلاثاء والأربعاء، وأعادا التأكيد على مواقفهما بشأن نزع السلاح النووي، وأعربا عن أملهما في تحقيق نتائج إيجابية، في القمة الثانية المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وذكر شي أن الصين تؤيد بيونغ يانغ وواشنطن في سعيهما إلى عقد محادثات القمة، وتحقيق نتائج جيدة من خلال الحوار.

كما أعرب عن أمله في أن يلتقي الجانبان في منتصف الطريق، مضيفًا أن الصين مستعدة للقيام بدور إيجابي وبناء للحفاظ على السلام والاستقرار، وتحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

ومن جانبه، تعهد كيم ببذل الجهود للتوصل إلى نتائج جيدة يرحب بها المجتمع الدولي، في قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما دعا كيم الرئيس الصيني إلى زيارة بلاده، وأعلن شي قبوله لتلك الدعوة.

وتمثل زيارة كيم الأخيرة إلى الصين رابع زيارة له منذ توليه قيادة كوريا الشمالية، ومن المعتاد أن يقوم كيم بزيارة الصين قبيل اتخاذه لقرارات سياسية مهمة، وهذا ما دفع بعض المراقبين إلى القول بأن تلك الزيارة تعد إشارة على أن القمة الثانية مع الولايات المتحدة قد أصبحت وشيكة للغاية.