يون بيونغ دو نان بونغ غا / ريونغ كانغ كي ناري / نان بونغ غا





الإجازات التقليدية تصاحبها مظاهر الفرح والسعادة، لكن ليس للجميع، فهؤلاء الذين اضطروا للفرار من منازلهم في كوريا الشمالية أثناء الحرب الكورية تأتيهم هذه الإجازات بالكثير من الأحزان والحنين. وقد طالب 130 ألف شخص الحق في لم الشمل مع أسرته في كوريا الشمالية في الفترة بين 1988 والعام الماضي، لكن لم يعد على قيد الحياة من المتقدمين سوى 50 ألفا. ومع تقدم لاجئي الحرب الشماليين في العمر بشكل كبير، تزددا رغبتهم في معرفة ما إذا كان أحبابهم في الشمال على قيد الحياة أم لا. بينما يريد آخرون أن يزوروا مساقط رؤوسهم والأماكن التي شهدت طفولتهم وسعادتهم الأولى. ويشتاق هؤلاء إلى أن يسمعوا قريبًا أخبار عن عدة فعاليات للم الشمل في ظل تحسن العلاقات الكورية. وأول مقطوعاتنا اليوم هي مقطوعة "يون بيونغ دو نان بونغ غا 연평도 난봉가" من جزيرة "يون بيونغ دو". وهي جزيرة تابعة لمنطقة "أونغ جين غون 옹진군" بمقاطعة إينتشون، لكنها تقع على بعد 145 كيلومتر من ميناء إينتشون، ويستغرق الطريق إليها ساعتان من إينتشون حتى بالبواخر السريعة. ومن الطريف أن هذه الجزيرة الكورية الجنوبية قريبة للغاية من قرية "بوبو 부포" في كوريا الشمالية، حيث لا تبعد عنها إلا بقدر 10 كم. ولهذا تعتبر أغنية "يون بيونغ دو نان بونغ غا 연평도 난봉가" ضمن الأغاني التراثية للمنطقة الشمالية الغربية، التي تتضمن مقاطعتي "هوانغ هيه دو 황해도"، و"بيونغ أن دو 평안도". ويُطلق عليها في الشمال اسم "ناناني تاريونغ 나나니 터령" لأنها تبدأ بمقطع "نانا، نانا".

تشتهر جزيرة "يونغ بيونغ دو" بسرطان البحر الأزرق، لكن قبل مائة عام، كان أشهر ما فيها من صيد البحر هو أسماك الكوربينا الصفراء. فكانت مجموعات كبيرة من أسماك الكوربينا الصفراء تسبح حتى السواحل الكورية الغربية من جهة الجنوب في أول الصيف. وكانت أسماك الكوربينا سمينة كثيرة الدهن في أول كل موسم صيد، مما كان يجعلها لذيذة بشكل غير اعتيادي. وربما بسبب ثقافة الصيد المزدهرة هناك، تتميز أغانيها التراثية مثل أغنية "نان بونغ غا" بحيويتها وشيوع جو المرح في كلماتها. وتقع "يونغ كانغ" جنوب غرب بيونغ يانغ على الساحب الغربي، وتشتهر بأغانيها التراثية الشعبية المتوارثة. ويرجع أصل الكثير من كبار المغنين التراثيين أمثال "كيم جونغ جو 김종조" و"تشوي سون كيونغ 최순경" إلى هناك. وأغنية "ريونغ كانغ كي ناري 룡강기나리" التي نعرفها في يومنا هذا هي مزيج من أريرانغ البطيئة والأغاني التراثية الشعبية، ولذلك فإن نصفها الأول بطيء هادئ، أما النصف الثاني فأكثر حيوية ومرحًا. وهي تعزف بالـ"جونغ سيه ناب 장새납" التي تعتبر آلة "تيه بيونغ سو 태평소" من كوريا الشمالية. ومن الأسماء الأخرى لآلة الـ"تيه بيونغ سو" هو "سيه ناب 새납"، ولذلك فإن "جانغ سيه ناب" تعني "آلة سيه ناب طويلة".

هناك عدة نسخ مختلفة من أغنية "نانبونغ غا" التراثية. مثل "جاجين نانبونغ غا 자진난봉가"، و"ساصول نانبونغ غا 사설난봉가"، وهي تختلف من حيث الإيقاع والكلمات، بينما يتم التفريق بين "ساريوون نانبونغ غا 사리원 난봉가"، و"كيه صُنغ نان بونغ غا 개성난봉가" و"سوك تشون نانبونغ غا 숙천난봉가" حسب المنطقة. وتدعى هذه الأغاني بـ"أغاني الحب" لأنها تتضمن عبارة "أوه يا حبيبي".





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: