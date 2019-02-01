أصبح بإمكانكم رؤية فرقة بي تي اس في أي وقت والتقاط الصور مع جميع أعضائها

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بعد الشهرة الكبيرة التي حصلت عليها فرقة بس تي إس الشهيرة حول العالم، تم تركيب صورًا لأعضائها السبعة بالحجم الطبيعي في ثمانية أماكن. بما فيها الطابق الأول للمبنى الملحق لمقر بلدية سيول، وفي الطابق الأول لمكتبة سيول، وأمام مكتب عمدة سيول "بارك وون سون" في الطابق السادس لمقر بلدية سيول وغيره من مراكز المعلومات السياحية في بعض المناطق في سيول. وحسبما قالت بلدية سيول فإن ظهور أعضائها السبعة في الصورة بالحجم الكامل هو بدون أي مقابل مالي.

وبعد تركيب هذه الصور ازداد عدد زوار المبنى الملحق لمقر بلدية سيول ليصل إلى أكثر من ١٠٠ مراهق يوميا في عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد من أجل التقاط الصور. وفي الأيام العادية، زارت عشرات المجموعات من السياح المقهى الواقع في الطابق الثالث عشر في ذلك المبنى، والتقطوا العديد من الصور، وكان 30٪ منهم من السياح الأجانب.

ومن الجدير بالذكر أن المقابل المالي لعمل بي تي اس كموديل في الإعلانات التجارية الآن يبلغ ٣ مليارات وون كوري، أي حوالي 2,6 مليون دولار للإعلان الواحد. ورغم ذلك، ردا على استفسار من رئيس فريق تسويق السياحة الكورية في بلدية سيول عن تركيب الصورة بالحجم الكامل لتعريف السياح الأجانب بسيول، فإن فرقة بي تي اس سمحت بذلك دون أي مقابل مالي عن حقوق استخدام الصورة الشخصية.