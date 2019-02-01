وزير الخارجية الأمريكي يتطلع إلى التزام كوريا الشمالية بنزع الأسلحة النووية

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إنه يتطلع إلى التزام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بنزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

ويمكن فهم تصريحات الوزير الأمريكي كرسالة موجهة نحو كوريا الشمالية، مفادها أنه يمكن نزع الأسلحة النووية وأن هذه هي أفضل فرصة لكوريا الشمالية. كما ذكر أيضا أن نزع الأسلحة النووية يمثل أفضل مصلحة للأمن الأمريكي وفرصة كبيرة للعالم.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" كان قد تحدث عن ضرورة تغيير مسار كوريا الشمالية، وتحسين الظروف الاقتصادية لبلاده. وأكد "بومبيو" على أن الولايات المتحدة ستقوم بما تريده كوريا الشمالية إذا أوفت بيونغ يانغ بوعودها، بما في ذلك توفير الأمن في شبه الجزيرة الكورية، وضمان مستقبل أفضل للمواطنين الكوريين الشماليين. ويبدو أن تصريحات الوزير الأمريكي إيجابية جدا ومرنة رغم جديتها، لكنها لم تخرج عن نطاق المبادئ الأساسية من ناحية أخرى.

ومن أهم أسس المفاوضات الكورية الشمالية الأمريكية إجراءات نزع الأسلحة النووية والإجراءات المقابلة. وليس هناك أي خلاف في هذا الموضوع، ولهذا فقد عُقدت الجولة الأولى من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية. ولكن هناك عقبة حاليا تتمثل فيما يسمى بـ"شيطان التفاصيل"، أمام المفاوضات بين الجانبين. فقد تحاربت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وظلتا في علاقات عدائية على مدار سبعة عقود، وهو ما أدى إلى تراكم عدم الثقة بينهما طوال تلك المدة.

ورغم الاتفاق المتعلق بالأسلحة النووية بين البلدين، إلا أن كوريا الشمالية قامت سرا بتطوير الأسلحة النووية والصواريخ. ولهذا فإن كل طرف لا يثق بالطرف الآخر، ولا يرغب أي طرف في اتخاذ إجراءات عملية. وعندما نضع في الحسبان هذه الخلفية، سنجد أنه لا يوجد شيء أكثر أو أقل من المبادئ الأساسية في تصريحات الوزير "بومبيو".