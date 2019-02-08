© LG Household & Health Care

حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة.. اليوم سنتعرف على شركة "إل جي LG" لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وعنها تحدثنا مديرتها "إيم تيه أون".





منتج الشركة الرئيسي هو "سوم 37"، يستعمل مكونات طبيعية مخمرة وذات خواص هي الأفضل ويمكن وصفها بأنها مكونات سحرية. في الذكرى السنوية العاشرة لإنتاج هذا المنتج قامت الشركة بطرح ثلاثة منتجات جديدة. وصار لدينا الآن 11 من خطوط الإنتاج. لاستخلاص أكبر قدر ممكن من مزايا ومنافع عمليات التخمير الطبيعي، تمكنا من تصنيع وتصميم منتجات لتقوية وتعزيز البشرة بشكل متوازن.





تمكنت شركة "إل جي" لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية من تصنيع أول صابون وأول معجون أسنان وأول شامبو وأول مزيل للعرق وأول مسحوق لغسيل الصحون في كوريا. وفي عام 2018 احتلت هذه الشركة المركز الـ27 عالميا في القائمة المئوية لمجلة "فوربس" الأمريكية الخاصة بالمنتجات المتجددة. وتقوم الشركة حاليا بإنتاج وبيع منتجات متنوعة من بينها مستحضرات تجميل ومشروبات ومنتجات يومية متنوعة، غير أن منتجاتها من مستحضرات التجميل هي الأكثر شهرة وتميزا.





مديرة "إيم":

أشهر منتجات الشركة الآن هو "ذا هيستوري اوف هو The History of Whoo" وهو منتج تقليدي عشبي طبي خاص بالعناية بالبشرة. وهذا المنتج يحظى بشعبية كبيرة، حتى إن إجمالي عائدات مبيعاته تخطت 2 مليار دولار في عام 2018 وهو رقم لم يحققه أي منتج من مستحضرات التجميل في كوريا من قبل. وتم وصف ذلك المنتج بأنه "تاريخي وملكي ومتفرد" في عالم صناعة التجميل بسبب ما يتميز به من جودة. وقد ساعد ما تتميز به الشركة من قدرات تسويقية في زيادة ترويج ونشر هذا المنتج على مستوى عالمي واسع.





© LG Household & Health Care

تمكنت هذه الشركة من تحقيق أرقام قياسية رغم الركود النسبي في الأسواق الكورية والصينية بسبب الخلافات بين سيول وبكين حول نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد".





مديرة "إيم":

"سوم" هو مستحضر تجميل متعدد الوظائف يستطيع الحفاظ على حيوية البشرة من خلال تقنية التخمير الطبيعي والتي ثبت أنها تقنية قادرة على نشر الطاقة الايجابية من الأعشاب إلى البشرة بشكل مثالي. هناك فريق بحثي تابع للشركة متخصص في دراسة مكونات المادة التجميلية. خلال تجاربه ودراساته كان فريق البحث يسعى للتعرف على ما إذا كانت عملية التخمير تصلح للغذاء بنفس الشكل الذي تصلح به للبشرة. واكتشف الباحثون من خلال عملية التخمير أن المواد الصحية يمكن امتصاصها بواسطة البشرة بتقنيات متعددة ومتنوعة وفعَالة. تم تجريب ذلك من خلال عدد من العمليات التقنية وبواسطة استعمال نباتات مختلفة حتى توصلوا إلى حقيقة التأثير الإيجابي المطلوب في البشرة.





ركزت الشركة على النواحي التي لم يتم استكشافها من قبل. وبالتالي قام فريقها البحثي بتحليل 500 نوع من النباتات التي تتميز بآثار طبية متنوعة، ومن بينها حوالي 80 من النباتات الموسمية الرئيسية. وجرت كل تلك الأبحاث بصبر وتركيز حتى تم التوصل للمكون الجوهري الفعال الذي أثبت نجاحاً ملحوظا.





مديرة "إيم":

تم تخمير أجزاء مختلفة من حوالي 80 نباتا بشكل منفصل وحسب الظروف الملائمة لكل نبات، وتم استعمال الأفضل من هذه النباتات لتطوير المادة الرئيسية في مستحضر "سوم". وبفضل هذه المادة المدهشة صار يمكن للمستعمل استعمالها بشكل مريح وآمن وفعال. وبالتالي وصل عدد المستهلكين إلى ما يزيد عن مليون خلال ثلاثة أعوام فقط.





ولم تقتصر شعبية وانتشار هذا المنتج على كوريا فقط، وإنما وصلت إلى الصين وفيتنام وسنغافوره وهونغ كونغ.





مديرة "إيم":

المنتج "سوم" أصغر من المنتج الرئيسي "هو Whoo" الفاخر والمثالي الذي يتضمن أدوية طبية شرقية، إلا أنه أيضاً يتمتع بمسحات جمالية وطبيعية وصحية متنوعة. ولهذا يمكن القول إن كل منتجات الشركة قابلة للتوسع بشكل هائل.





شركة "إل جي" لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية تتوسع باستمرار من خلال منتجاتها التي تحظى بشعبية متزايدة داخل كوريا وخارجها، حيث نجحت خلال فترة قصيرة في مواجهة كل التحديات من خلال استراتيجية علمية وبحثية ثابتة وقوية. انتهى





© LG Household & Health Care