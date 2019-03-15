صودومينيو سوشيمغا / إيسوديوب / صوناريونغ





بدأت الأزهار في التفتح في الجنوب، وفروع الأشجار تزداد اخضارارًا يومًا بعد يوم. وهي علامات على قرب أيام الربيع الدافئة. لكن في الأيام الماضية، كان الربيع هو فصل الفراق. ففي الماضي، لم تكن هناك سيارات ولا قطارات، فكانت البواخر هي وسيلة التنقل الأساسية. لكن كان هناك عيبًا أساسيًا في البواخر، فقد كانت حركتها تُشل تمامًا عندما يتجمد الماء. فكان الناس يؤجلون رحلاتهم وأسفارهم إلى أن تذوب المياه في الربيع. وعندما كان الجو يصير دافئًا بشكل كافٍ لمسيرة البواخر، كان الناس يستعدون للسفر ويودعون الأحباب. ولا بد أن المرأة التي فارقت محبوبها عانت من أيام الوحدة الطويلة وهي تغني أغنية "سوشيمغا 수심가".

تقول أول جملتين من الأغنية:"إذا كانت الأرواح تترك آثارا بينما تزور الأحلام، لتحول الرصيف الحجري أمام بيتنا إلى رمال"، وهي إشارة لطيفة للغاية عن كثرة حلمها بأحبابها. اعتاد الناس عند فراق الأحبة على ضفة النهر، أن يقطعوا فرعا من إحدى أشجار الصفاف التي تصطف على الضفة وإهدائها إلى المحبوب المغادر علامةً على الحب. لكن لماذا كانوا يختارون شجرة الصفصاف بالذات يا ترى؟ كتب لي إيك، وهو أحد العلماء الكونفوشيين من عصر جوسون، أن الكوريين اعتادوا على إهداء المسافرين بهدايا معينة. وأشجار الصفصاف متوفرة بكثرة على ضفاف جميع الأنهار، ولا تكلف صاحبها شيئًا، وهي جميلة وقادرة على إيصال مشاعره إلى الطرف الآخر في الوقت ذاته. فشجرة الصفصاف يمكن زراعتها بإنبات فرع واحد فقط في أي مكان. وهذا كان الغرض من إهداء الفرع، أن يأخذه المحبوب إلى مكانه الجديد ويزرع شجرة تذكره بمن فارق. وهناك قصيدة أخرى تصف كيف تطير طيور الوقواق في مرح بين فروع الصفصاف بعد انقضاء مشهد فراق مؤلم. حيث شبهت القصيدة فروع أشجار الصفصاف كخيوط في نول، وطيور الوقواق هي المكوك الذي يلف عليه هذه الخيوط لخياطة لوحة قماشية بديعة عن الربيع.

يُقال إن الزمن كفيل بعلاج كل شيء، ومن حسن حظ البشر أنه حتى أكبر الفواجع وأعمق الجروح تصير أكثر احتمالا مع الوقت. وآخر أغانينا اليوم هي أغنية "صوناريونغ 서나령" أداء "كومونغو فاكتوري 거문고팩토리". وتقول فرقة الكومونغو تلك إن هذه الأغنية قد كُتبت في أصعب الأوقات التي مرت بها الفرقة. وقد قال أعضاء الفرقة إنهم اعتمدوا على هذه المقطوعة وموسيقاها للتغلب على المصاعب الكبيرة التي واجهتهم آنذاك. كلنا نواجه أوقاتًا صعبة في حيواتنا، ونشعر بالامتنان الكبير إذا وجدنا شيئًا يساعدنا على التغلب على هذه المصاعب والتحديات.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: