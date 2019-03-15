مونستا إكس تؤدي في مهرجان موسيقي أمريكي

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من المقرر أن تؤدي فرقة "مونستا إكس" في مهرجان "آي هارت راديو" الموسيقي لعام 2019 الذي سيقام في مدينة "لاس فيغاس" بالولايات المتحدة يوم الحادي والعشرين من مارس الجاري.

وكانت فرقة "مونستا إكس" مدعوة لبرنامج " جولة جينغل بول" الذي بثه آي هارت راديو في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وستقوم الفرقة بجولة عالمية بعنوان "نحن هنا" بدءا من الحفل التي ستقيمه يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر أبريل القادم في سيول.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم يها فرقة "مونستا إكس" بجولة عالمية منذ انتهاء جولتها السابقة بعنوان "الاتصال" في شهر أغسطس من العام الماضي.