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بمناسبة حلول فصل الربيع، تم افتتاح مهرجان "يوئيدو" لأزهار الكرز الذي يعد أشهر مهرجان لأزهار الكرز في كوريا ولمدة أسبوع في شارع "يون جونغ رو" في يوئيدو. حيث اكتسى طريق غرب "يوئيدو" الذي يبلغ طوله 1.7 كيلومتر، ببساط وردي مكون من 1886 شجرة من أشجار أزهار الكرز، إلى جانب 87 ألف شجرة ربيعية بألوان مختلفة.

وحسبما قالت وسائل الإعلام فإن عدد زوار مهرجان "يوئيدو" لأزهار الكرز بلغ في يوم الأحد الماضي وحده 3.5 مليون زائر.