بلدية سيول تتبرع بـ1079 كتابا لمكتبة جامعة الموصل العراقية

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قال سعادة السفير العراقي لدى كوريا الجنوبية "حيدر البراك" إن السفارة العراقية في سيول تسلمت 1079 كتابا تبرعت بها بلدية العاصمة سيول لمكتبة جامعة الموصل العراقية.

وجاء تسليم هذه الكتب بناء على طلب تقدم به السفير العراقي خلال لقائه مع عمدة العاصمة سيول "بارك وان سون" يوم الثالث من شهر أغسطس من العام الماضي.

ووصف السفير العراقي هذه الهدية بأنها ستكون بمثابة أداة ستساعد على إعادة بناء الموصل، وتعيد لها جزءا من إرثها وتاريخها الحضاري العريق الذي هو ملك لكل الإنسانية.

ومن جانبه، قال عمدة مدينة سيول "بارك" إن عدد الكتب المتبرع بها هو 1079 كتابا، ويرمز هذا العدد إلى يوم التاسع من يوليو من عام 2017 الذي تم فيه الإعلان عن انتصار الجيش العراقي على تنظيم داعش الإرهابي هناك.

وأضاف أن هذه التبرعات الأكاديمية تعكس رغبة الشعب الكوري في توطيد أواصر الصداقة مع الشعب العراقي.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية والعراق تحتفلان هذا العام بمرور 30 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقد تعرضت السفارة الكورية لدى بغداد لإغلاق مؤقت في عام 1991، كما تعرضت السفارة العراقية لدى سيول لإغلاق مؤقت أيضا في عام 1994، ولكن أعيد افتتاحهما في عامي 2003 و2006 على التوالي.