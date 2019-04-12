المركز الثقافي الكوري بالقاهرة يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الحكومة الكورية المؤقتة

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تزامنا مع حلول الذكرى المئوية على ثورة 1919 في مصر، تحتفل كوريا هذا العام أيضا بذكرى مرور مئة عام على حركة استقلال الأول من مارس وتأسيس حكومة كورية مؤقتة في شنغهاي بالصين يوم الحادي عشر من أبريل من عام 1919.

وقد احتفل المركز الثقافي الكوري في القاهرة بهذه المناسبة من خلال تنظيم حفلين لفرقة "آريرانغ" الكورية للفنون التقليدية تحت عنوان "آريرانغ .. طريق السلام" بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية .

وأقيم الحفل الأول على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يوم الاثنين الماضي، بينما أقيم الحفل الثاني في المسرح المكشوف بالقاهرة يوم الأربعاء.

وتضمن برنامج هذين الحفلين اللذين قدمتهما فرقة "آريرانغ" مزيجا موسيقيا راقصا يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويهدف إلى إعادة إحياء الفنون التقليدية، بالإضافة إلى معرض صور يحكي مسيرة كفاح الشعب الكوري من أجل الاستقلال والتحرر الوطني من الحكم الاستعماري الياباني.

ومن أبرز العروض التي قدمتها الفرقة الكورية: أغنية "آريرانغ"، وهي من أكثر الأغاني الكورية تعبيرا عن الشعب الكوري وروحه المثابرة التي مكّنته من التغلب على جميع الصعاب.

كما تم تقديم عرض "سامولنوري" وهو أحد العروض التقليدية الأكثر تمثيلا لكوريا والذي يقدم من خلال أربعة أنواع من الآلات الموسيقية التقليدية الكورية، هي: "كوينغ كاري" وهي عبارة عن صنج صغير، و"جينغ" أي صنج كبير، و"جانغ غو" أي طبل على شكل ساعة رملية، و"بوك" أي طبل.

وعلى هامش حضوره حفل دار الأوبرا بالإسكندرية، أشاد السفير الكوري في القاهرة "يون يوه تشول" في كلمته في مستهل الحفل، بثورة 1919 في مصر والتي جسدت كفاح الشعب المصري للنضال ضد الاستعمار، مؤكدا أن كوريا الجنوبية ومصر بينهما العديد من أوجه التشابه الثقافي والتاريخي.

وقال السفير الكوري إن أغنية "آريرانغ" هي أغنية فولكلورية تم إدخالها إلى قائمة منظمة اليونسكو للتراث الثقافي المعنوي للإنسانية، وهي تمثل في الحقيقة تراث الشعب الكوري الذي تتناقله الأجيال على مر العصور، وتعبر عن روح الشعب الكوري المثابرة ونضاله ضد الاحتلال الياباني.

وأضاف السفير الكوري أن مصر ستشهد نمو اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية هي ثاني أكبر محافظة بعد القاهرة، وهي هدف لكثير من المستثمرين الكوريين الراغبين في العمل في مصر.





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