جدل حول لغة التخاطب بين الزبائن والعمال في المحلات

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كتبت إحدى المواطنات مقالة على أحد مواقع الإنترنت موجهة شكوى ضد عاملة في محل صغير في المنطقة السكنية التي تسكن فيها. وكتبت السيدة أنها ذهبت مع زوجها إلى هذا المحل، وتحدث زوجها مع العاملة الموجودة فيه. لكن حدثت مشكلة بسبب بعض التعبيرات التي استخدمها زوجها مع تلك العاملة الصغيرة في السن. حيث تحدثت العاملة مع زوج السيدة بأسلوب خال من صيغة الاحترام، وذلك بعد أن تحدث هو أولا معها بنفس الأسلوب. هذا ما جعل السيدة تعتبر تلك العاملة الصغيرة غير مؤدبة، لأن زوجها زبون وشخص غريب بالنسبة للعاملة وأكبر منها سنا، ولذلك كان يتوجب عليها أن تعامله بكل احترام، وباستخدام الطريقة الرسمية في الحديث، حتى ولو لم يتحدث هو معها بطريقة رسمية. كما كشفت السيدة عن عن اسم المحل وموقعه لكي يعرفه سكان المنطقة.

وفور وضع هذه المقالة، كتب الكثيرون العديد من التعليقات التي تحمل ردود فعل مختلفة عن توقعات الزوجة، التي كانت تتوقع الحصول على تأييد الناس بشأن هذا الموضوع. حيث كانت أغلب المقالات تحتوي على توجيه اللوم إلى السيدة وزوجها، كما تحتوي على تأييد للعاملة وتصرفها الشجاع ضد أي ضيف غير مؤدب.