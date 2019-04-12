التقاليد الكورية والعادات اليومية من أكثر ما يجذب الأجانب إلى كوريا

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أجرت وكالة السياحة "كوسموجين" المتخصصة في سياحة الأجانب في كوريا تحليلا على توجهات سياحة الأجانب الذين زاروا كوريا في الربع الأول من هذا العام. وحسب نتيجة تحليل توجهات سياحة الأجانب في كوريا فقد اتضح أنهم يستمتعون بالتركيز على التقاليد والحياة اليومية والتجربة. فالتقاليد بالنسبة للأجانب هي الكلمة المفتاحية المثيرة للاهتمام عندهم، وخاصة القصور الملكية مثل قصر "كيونغ بوك" و"دوك سو"، وقرية "بوك تشون" للمنازل التقليدية، وغيرها من المعالم التي يمكن أن تُشعر الأجانب بالتاريخ الكوري العريق والثقافة الكورية الفريدة.

وفي هذا الصدد حظيت القصور والمنازل الكورية التقليدية على تقييم بأنها من أشهر المعالم السياحية في كوريا التي يمكن من خلالها الشعور بجاذبية كوريا، وجذبت كثيرا من الأجانب في الربع الأول من هذا العام. في حين زاد عدد الأجانب الذين يرغبون في الاستمتاع بالحياة اليومية في كوريا، حيث يزور السياح الأجانب مثلًا صالونات تجميل الشعر لتجربة طريقة التجميل الكورية، ويزورون بعض مناطق الاستراحة في الطرق السريعة لتذوق الأكلات المشهورة هناك.

أما في مجال التجربة فإن الطلب على البرامج السياحية التجريبية الخاصة يشهد زيادة مستمرة، بما فيها تجربة حصاد اليوسفي في جزيرة "جيجو"، وتجربة صنع المشروبات الكحولية التقليدية "ماك كول ري" في مدينة "دان يانغ".