فرقة تاغو الكورية للموسيقى التقليدية تقدم عروضا في تونس

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احتفالا بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وتونس، أقيم عرض للموسيقى التقليدية الكورية بعنوان "تاغو" يومي السبت والأحد الماضيين في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة وسط العاصمة تونس.

و"تاغو" هو اسم فرقة موسيقية تقليدية كورية مكونة من 7 أعضاء، وهو أيضا اسم العرض الموسيقي الذي تقدمه الفرقة على آلات الإيقاع. وقد أقيم العرض تحت عنوان "قرع الطبول لإنارة العالم"، والذي هو عبارة عن رحلة في عالم الموسيقى التقليدية الكورية، وقد تفاعل معها الجمهور التونسي في مسرح الأوبرا.

وحضر هذا العرض الفني الموسيقي وزير الشؤون الثقافية التونسي "محمد زين العابدين"، ومستشار وزير الخارجية الكوري الجنوبي، وعمدة مدينة تونس"سعاد عبد الرحيم"، وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين في تونس.

وفي كلمة ألقاها في حفل افتتاح العرض، أكد وزير الشؤون الثقافية التونسي على أهمية العلاقات التي تجمع بين تونس وكوريا الجنوبية البلد الرائد على المستوى الاقتصادي والثقافي وخاصة التكنولوجي، معربا عن سعادته باتفاقيات المشاركة المبرمة بين وزارة الشؤون الثقافية وكوريا الجنوبية في مجال الإبداع الرقمي والعديد من المجالات الثقافية والاقتصادية الأخرى.

ومن جانبه أشاد مستشار وزير الخارجية الكوري بجمال تونس التي يزورها للمرة الأولى ووصفها بأنها "كنز المتوسط" لما تتمتع به من حضارة وموروث ثقافي تاريخي وموقع استراتيجي وطبيعي.





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