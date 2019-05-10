د. عبد الصاحب مهدي علي: مستعدون للتعاون مع كل الجامعات الكورية





زار كوريا مؤخرا وفدٌ من جامعة الشارقة لتوقيع اتفاقية للتعاون المشترك مع جامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية، من أجل دعم قسم اللغة العربية بالجامعة الكورية، وخلال الزيارة، استضاف القسم العربي بالكي بي إس الأستاذ الدكتور/ عبد الصاحب مهدي علي، عضو الوفد الإماراتي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الشارقة.

ويقول الدكتور مهدي علي إنه شعر بالسعادة لحماس الطلاب الكوريين في تعلم اللغة العربية، وأكد على استعداد جامعة الشارقة للتعاون مع كل الجامعات الكورية، وقال إن أي جامعة كورية سترسل طلبا للتعاون فسوف تكون جامعة الشارقة سعيدة للمساهمة في دعمها في تدريس اللغة العربية.

كما تحدث الدكتور عبد الصاحب مهدي علي عن تجربته في ترجمة الشعر الإنجليزي إلى شعر مُقفّى باللغة العربية، وتحدث أيضا عن أوضاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إنه يتم حاليا التركيز على تضمين التكنولوجيا واستخدام الطرق الحديثة في التعليم، وهو ما أدى إلى تطور كبير في المستوى التعليمي للطلاب.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".





ⓒ مصدر الصور : جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية