افتتاح مهرجان كان السينمائي الثاني والسبعين

افتتحت الدورة الثانية والسبعون لمهرجان كان السينمائي الدولي أمس بالتوقيت الكوري، لتبدأ الفعاليات التي تستمر لمدة 12 يوما.

وقد تم اختيار فيلم "الموتى لا يموتون" للمخرج "جيم جارموش" كفيلم الافتتاح. وخلال فترة المهرجان سيتم عرض 4 أفلام كورية، ومن بينها فيلم "الحشرات الضارة" للمخرج "بونغ جون هو" وفيلم "قصة الأشرار" للمخرج "لي وان تيه".

ويذكر أن عددا من الأفلام التي أنتجها كبار المخرجين تتنافس حاليا للفوز بجائزة السعف الذهبي. ومن المقرر أن يحضر المخرج "بونغ" والممثلان "سونغ كانغ هو" و"لي سون كيون" العرض الرسمي لفيلم "الحشرات الضارة" في الحادي والعشرين من هذا الشهر.