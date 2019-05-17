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تم افتتاح مهرجان سيول للسلامة لعام 2019 في حديقة "يوئيدو"، وموضوع مهرجان هذا العام هو: "مكان للمشاركة الوجدانية في السلامة بحضور جميع الأجيال"، حيث شارك الناس من جميع الفئات العمرية.

وأكثر ما جذب الاهتمام في المهرجان كان انعقاد الدورة الثانية من مسابقة سحب وتحريك سيارة الإطفاء، التي شارك فيها عدد مون رجال الإطفاء التابعين لبلدية سيول. وفي هذه المسابقة يقوم كل رجل إطفاء وحده بسحب سيارة إطفاء يبلغ وزنها أحد عشر طنا إلى خط النهاية خلال أربعين ثانية.

كما أعلن أحد مدراء محطات الإطفاء أنه إذا فاز أي طاقم في محطته، فسوف يدعوهم وباقي الزملاء إلى العشاء في أي مطعم يريدون، وهو ما أثار ضحكات كبيرة. وكذلك حضر أبناء رجال الإطفاء المشاركين في هذه المسابقة، وقد جرت بنت أحد المشاركين إلى أبيها واحتضنته لتشجيعه، وبالتالي ارتفع صوت التصفيق أكثر.

وفي هذا السياق، قال رجل إطفال عمل لمدة اثني عشر عاما إنه في الماضي كان يواجه صعوبات كبيرة لأن السيارات لم تتنازل ولم تفسح الطريق أمام سيارات الإطفاء، ولكن بعد إطلاق حملة إفساح الطريق أمام سيارات الإطفاء والإسعاف، تغير وعي المواطنين بشكل كبير جدا.

وفي المهرجان، كانت توجد أكشاك مختلفة تتيح للزائرين، خاصة الأطفال، فرصا لتجربة السلامة، مثل ركوب سيارة شرطة أو سيارة إسعاف للتدرب على طريقة إنقاذ الأرواح. وكان هناك برنامج تجربة يؤكد على أهمية ارتداء حزام الأمان. كما أقيمت مسابقة لإطلاق طائرات بدون طيار في مواقع الكوارث، بمشاركة عدد من المواطنين.

وخلال فعاليات المهرجان تم عقد ندوة دولية تحت عنوان "الوقاية من الكوارث في البنية التحتية الاجتماعية في المدن الكبرى وسبل الاستجابة لها" يوم الجمعة، ثم اختتم المهرجان يوم السبت.