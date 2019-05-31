المركز الوطني لمرضى السرطان يعلن عن دعمه للناجين من مرض السرطان وإعادة دمجهم في المجتمع

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أعلن المركز الوطني لمرضى السرطان أنه سيعمل على دعم الناجين من مرض السرطان الذين بدؤوا حياتهم من جديد بعد التغلب على مرض السرطان. كما أعلن المركز في مؤتمر صحفي عن إطلاق حملة بعنوان "بداية جديدة لتخطي مرض السرطان" من أجل تغيير الصورة النمطية عن الناجيين من السرطان في مجتمعنا.

وكذلك أعلن المركز الوطني لمرض السرطان عن إطلاق برامج تساعد الناجين من السرطان على الحد من الضغوط النفسية والاضطرابات والتعب الناجمة عن المرض. وحسبما قال المركز الوطني لمرض السرطان فإن عدد الناجين من السرطان ارتفع باستمرار ليصل إلى مليون وسبعمائة وأربعين ألف شخص في عام 2016، ليمثل هذا العدد 3.4 بالمائة من إجمالي عدد السكان في كوريا.

وحسب نتيجة استطلاع أجراه المركز الوطني لمرض السرطان على ١٥٠٠ شخص عادي في العام الماضي، فإن 57 بالمائة من المشاركين يعتقدون أن القدرة المهنية للناجين من السرطان أقل من الناس العاديين. وأجاب 63 بالمائة من المشاركين بأنهم يريدون أن يتجنبوا الزواج من شخص يوجد في أسرته ناجٍ من السرطان.

وقد حدد المركز أول أسبوع من شهر يونيو بدءا من هذا العام كأسبوع للناجين من السرطان، حيث تقام بعض الفعاليات بالتعاون مع ١٢ مركزا للدعم المتكامل للناجين من السرطان في أنحاء البلاد بالتزامن مع إطلاق "بداية جديدة تجاوزا للسرطان".

وفي إطار الحملة، سيتم تقديم البرامج المتنوعة إلى الناجين من السرطان وأفراد أسرهم، بما فيها الاستشارة الشخصية، وتجربة الغابات، وتجربة العمل الفني. وبالنسبة إلى الاشخاض العاديين، يتم إجراء برامج تساهم في الحد من فكرتهم المسبقة تجاه الناجين من السرطان. كما سيقوم المركز بالعديد من الأنشطة الترويجية لتعريف المواطنين بمشروع الدعم المتكامل للناجين من السرطان مثل توزيع ونشر الكتيب عن خدمات الدعم المتكامل للناجين من السرطان.