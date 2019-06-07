بوك تشونغ غيه, تشونسو بارا / كوانغ هان لو / سيه جون غوت





سعت الحكومة الكورية للحفاظ على التراث الثقافي غير الملموس لكوريا عن طريق تحديد الأعمال ذات القيمة التاريخية أو الفنية ككنوز وطنية ثقافية. وعند تسجيل أي موروث ثقافي ككنز وطني، يجب أن يُعرض على الجمهور مرة واحدة سنويًا على الأقل. والمعارض أو الحفلات الموسيقية التي تقام لهذا الغرض تكون فرصة لتعريف الجمهور بالعمل المعني وإتاحة الفرصة حتى تتوارثه الأجيال. و"يونغ سان جيه" هي طقوس بوذية اختيرت لتكون الكنز الوطني الثقافي غير الملموس رقم 50 عام 1973، وقد دخلت قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي في 2009. وهذه الطقوس هي عبارة عن طقوس جنائزية تُعقد في اليوم 49 بعد وفاة الشخص. وحسب المعتقدات البوذية، فإن الحياة التالية للشخص تتحدد حسب الأعمال الخيرة التي يفعلها في هذه الحياة، واتخاذ القرار بشأن ذلك الأمر يستغرق 49 يومًا. ولهذا، يعقد أهل المتوفى هذه الطقوس في اليوم 49 من وفاته ليتمنوا له حياة جديدة سعيدة. وحسب المعتقدات البوذية، لا يُدعى الشخص المتوفى فقط لطقوس "يونغ سان جيه"، بل تدعى كذلك كل الأرواح المنسية التي لا يوجد من يحبها أو يتذكرها كي تحظى بفرصة للنجاة. ويتم عزف الموسيقى البوذية وأداء الرقصات البوذية بالغة القدم في تلك المناسبة. وتقوم جمعية الحفاظ على "يونغ سان جيه" بإقامة تلك الطقوس للعامة كل عام في السادس من يونيو الذي يوافق يوم الشهداء الكوري، ويتم إهداء الطقوس لهؤلاء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الدفاع عن الوطن.

يُطلق على الأغاني التي يغنيها الرُهبان البوذيون في المناسبات الخاصة كتلك اسم "بومبيه 범패". ويشير مقطع "بوم" إلى الهند، ومقطع "بيه" إلى صوت إقامة الصلوات البوذية. ولهذا تكون الترجمة الحرفية لكلمة "بومبيه" هي: الصلوات البوذية الهندية. وهو يشير إلى نوع خاص من الموسيقى نشأ في الهند وانتقل إلى كوريا عبر الصين. وطبقًا للسجل التاريخي القديم "سامغوغك يوسا 삼국유사" أو تاريخ الممالك الثلاثة، فقد كانت أغاني الـ"بومبيه" موجودة في عصر شيلا أيضًا، وانتشرت بشكل كبير في عصر شيلا الموحدة. ظلت هذه الأغاني باقية خلال أكثر من 1000 عام فلم تندثر، وهي لا تزال تؤدى حتى يومنا هذا. وقد أثرت أغاني "بومبيه" على الموسيقى التراثية الكورية بشكل ملحوظ. واليوم التالي ليوم الشهداء الكوري هو اليوم الخامس من الشهر الخامس بالتقويم القمري الكوري، ويُعرف بيوم الـ"دانو". ويحتفل الكوريون في ذلك اليوم بوصول الربيع إلى أوجه، فهو أجمل أوقات العام بلا نزاع. وفي يوم الدانو، يخوض الرجال مباريات المصارعة التقليدية التي تُعرف بالـ"شيرم 씨름"، بينما تركب النساء الأراجيح المعلقة. وحسب المعتقدات التراثية، فالطاقة الإيجابية أو الـ"يانغ" تبلغ أوجها في هذا اليوم، ويفضل أن يبقى الناس في حالة من النشاط والحركة طوال ذلك اليوم.

تدعي الصين أن تقليد الاحتفال بيوم الدانو بدأ من موت الشاعر والسياسي الصيني "كول وون 굴원". ويحكى أنه عندما نُفي، شعر بالغضب واليأس بسبب الحال التي وصلت إليها بلاده، وكره أن يرى انهيارها فانتحر غرقًا في النهر. وكان يوم انتحاره هو اليوم الخامس من الشهر الخامس بالتقويم القمري الصيني التراثي. وعندما سمع الناس نبأ انتحاره، سارعوا إلى النهر وراحوا يطعمون الأسماك حتى تشبع فلا تقرب جثته. ويقال إن سباق المراكب التي تُزين على شكل تنانين في يوم الدانو إنما نشأ أيضًا من تسابق الناس يومها للبحث عن جثته وانتشالها من النهر. ولهذا السبب، اعترض الصينيون على إدراج مهرجان الدانو الكوري في "كانغ ننغ" ضمن قائمة التراث الإنساني في اليونسكو في 2005. لكن مهرجان الدانو في "كانغ ننغ" لا علاقة له بالصين أو بـ"كول وون 굴원". فهو مهرجان يحتوي على طقوس تقام من أجل الصلاة لطلب الرخاء للقرى المحيطة بـ"كانغ ننغ"، وهي طقوس تجمع بين الكونفوشية، والبوذية، والطاوية، وعدد من المعتقدات الشعبية، والغرض الأساسي منها هو تشجيع الحس بالانتماء وتقوية أواصر الجماعة بين السكان المحليين في المنطقة. وبسبب تشابه الأسماء بين المناسبتين، تولد سوء الفهم بأن كوريا استولت على أحد التقاليد التراثية الصينية ونسبته لنفسها. وهناك العديد من المراسم الجنائزية التي تقام خلال مهرجان الدانو في "كانغ ننغ"، تشمل تقديم العطايا إلى إله الجبال على الطريقة الكونفوشية، بالإضافة إلى طقوس شامانية تهدف لإرساء الأمن والأمان في القرى المحلية وبين سكانها.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- مقطعان من طقوس "يونغ سان جيه"، الأول بعنوان "بوك تشونغ غيه 복청게"، والثاني بعنوان "تشونسو بارا 천수바라" غناء الراهب "كوهيه 구해"، وقرع الراهب "بوب هيون 법현" على طبل البوك.

- مقطع من أغنية البانسوري "تشون هيانغا"، وهو المقطع الذي يصف فيه "لي مونغ ريونغ" المشهد البديع الذي رآه من استراحة "كوانغ هان لو 광한루". غناء "كيم جون سو 김준수" وموسيقى فرقة "دوبونجيه دال 두번째 달".

- "سيه جون غوت 세존굿" غناء "كيم يو صُن 김유선" وعزف "كيم صُك تشول 김석출".