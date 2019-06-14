معز الجليبي : سعيد بتجربتي الاعلامية الجديدة مع كي بي اس و الشعب التونسي مواكب جيد للثقافة الكورية





ضيفنا هذه الحلقة من لقاء الجمعة هو الصحفي التونسي معز الجليبي و هو ضيف خاص من حيث أنه صوت جديد انضم حديثا لفريق كي بي اس و لأنه أول تونسي يقتحم هذه التجربة مع هذه المؤسسة الاعلامية .

الصحفي الضيف أعرب عن سعادته لخوضه هذه التجربة الاعلامية الجديدة و استعداده لتقديم الاضافة بالتعاون مع الفريق المتكامل والمحترف العامل براديو كي بي اس.

في جانب آخر من اللقاء أكد ضيفنا أن المجتمع التونسي منفتح على جميع الثقافات ويعد مواكبا جيدا للثفافة الكورية التي اكتسبت بعدا عالميا .



