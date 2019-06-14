تنظيم الأسبوع الافريقي لعام 2019





تستضيف السفارات الافريقية في كوريا فعاليات الأسبوع الافريقي لعام 2019 من 12 وحتى 15 من هذا الشهر.

ستشارك في فعاليات هذا العام 19 سفارة افريقية بما فيها الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس.

وأقيمت مراسم الافتتاح الرسمية يوم الأربعاء الماضي في فندق "لوتيه" بسيول بحضور عدد كبير من البعثات الدبلوماسية ورجال الأعمال وممثلي المجتمعات الافريقية.

ومنذ يوم الافتتاح حتى اليوم تم تنظيم أمسية الأفلام الافريقية بحيث تم عرض فيلمين افريقيين يوميا في دار سيول للسينما بالشراكة مع المؤسسة الكورية الافريقية.

ويوم أمس عقدت ندوة للأعمال الإفريقية تحت شعار " تكامل إفريقيا في الثورة الصناعية الرابعة حيث شهدت الندوة مناقشة مختلف التحديات والفرص التي تواجهها الشركات الكورية في الأسواق الافريقية.

ويوم الغد السبت ستقام فعالية ثقافية بعنوان "التعاون مع إفريقيا" في ساحة "تشونغ كيه" بسيول حيث ستعرض السفارات الافريقية أشكالا متنوعة من الفنون والسياحة والطعام من أجل تقريب الثقافة الافريقية من المواطنين الكوريين.