تدريب 80 مصريا على الغناء والرقص الكوري الحديث

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وسط زيادة شعبية الأغاني الكورية "الكيبوب" في أرجاء مختلفة من العالم، انطلق الموسم الجديد من دورة الكيبوب التي ينظمها المركز الثقافي الكوري في القاهرة سنويا ، بالتعاون مع أكاديمية الفنون المصرية برئاسة الدكتور "أشرف ذكي".

ويشارك حوالي 80 متدربا مصريا من مختلف الفئات العمرية في دورة هذا الموسم التي يستمر انعقادها لمدة شهر، حيث يتم من خلالها التعريف بثقافة الغناء والرقص الكوري الحديث.

ويشرف على الدورة مدربون كوريون متخصصون في الغناء والأداء الحركي، ولديهم خبرات واسعة في تدريب العديد من نجوم الكيبوب المشهورين في كوريا الجنوبية.

وتوفر الدورة لمحبي ثقافة الكيبوب في مصر فرصة للتدريب على الغناء باللغة الكورية ، وكذلك أداء الحركات الاستعراضية النابضة بالحيوية مثلما يؤديها نجوم الكيبوب المحترفون.

ومن جانبه، أعرب "يانغ سانغ كون" مدير المركز الثقافي الكوري عن سعادته بتنظيم الموسم الجديد من دورات الكيبوب، مشيرا إلى أنها تلبي شغف الكثير من محبي ثقافة الهاليو الكورية في مصر.

وأكد "يانغ" أن "الكيبوب" أصبح ظاهرة عالمية تتجاوز الحواجز الجغرافية واللغوية، معربا عن أمله في أن تسهم الأنشطة التي ينظمها المركزالثقافي الكوري في القاهرة في تحقيق الثمار المرجوة نحو المزيد من التقارب الثقافي بين كوريا ومصر.