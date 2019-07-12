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قررت اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها بين العمال والشركات والقطاع العام رفع الحد الأدنى للأجور للعام القادم بنسبة 2.87% مقارنة بالعام الحالي، ليصبح في حدود 8590 وون لساعة العمل الواحدة.

وقال رئيس اللجنة "بارك جون شيك" إن القرار قد جاء بعد الأخذ في الاعتبار للأوضاع الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد الكوري.

وفيما رحبت الشركات بالقرار، عبرت الدوائر العمالية عن اعتراضها الشديد عليه.

وتعد نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعام القادم الأقل مستوى منذ عشر سنوات حين تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 2.8% عام 2010.

كما تعتبرهذه المرة الأولى التي تقل فيها نسبة الزيادة عن 10% منذ تنصيب الرئيس الكوري "مون جيه إين".

وبهذا، أصبح من الصعب تحقيق ما تعهد به الرئيس "مون" خلال حملته الانتخابية ، وهو رفع الحد الأدنى للأجور لمستوى 10 آلاف وون مقابل ساعة العمل الواحدة بحلول عام 2020.

وكان الجانب العمالي اقترح خلال اجتماع اللجنة الثلاثية لأول مرة رفع الأجور للعام القادم بنسبة 19.8%، بينما اقترح الطرف الممثل للشركات تخفيض الأجور بنسبة 4.2% مقارنة بالعام الحالي.

وعلى مدار عدة جولات من المفاوضات قام الجانبان بتعديل مقترحاتهما تدريجيا ، وتوصلا في نهاية المطاف إلى اتفاق على أن يكون الحد الأدنى للأجور للعام القادم في حدود 8590 وونا عبر التصويت الذي جرى اليوم الجمعة.

ويمكن القول إن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 2.87% يعد بمثابة قرار بخفض الأجور، إذا أخذنا في الاعتبار معدلي النمو الاقتصادي وارتفاع أسعارالمستهلكين، حيث توقعت الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادي لهذا العام إلى ما بين 2.4% و2.5%، فيما يصل معدل ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 0.9%.

وكانت الشركات الكورية قد أكدت على ضرورة تخفيض الحد الأدنى للأجور، بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الكوري، والناجمة عن تسارع وتيرة رفع الحد الأدنى للأجوروالذي سبق الترفيع فيه بنسبة 16.4% و10.9% خلال العامين الماضيين.

وسيتم رفع القرارالذي اتخذته اللجنة الثلاثية إلى وزارة التوظيف والعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ يوم الخامس من شهر أغسطس القادم.

وخلال هذه المهلة الزمنية يمكن للشركات والدوائر العمالية تقديم طلب لإعادة النظر في القرار.