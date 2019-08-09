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كشفت شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات عن هاتف "غلاكسي نوت 10" لتشعل بذلك حرب الهواتف الذكية .

ومن المتوقع أن تقوم شركة "آبل" الأمريكية بطرح هاتفها الجديد "آيفون 11" و كذلك شركة "إل جي" الكورية بطرح هاتفها الجديد خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما تخطط شركة "سام سونغ" الكورية وشركة "هواوي" الصينية للكشف عن أنواع جديدة من الهواتف القابلة للطي في القريب العاجل.

وقد كشفت "سام سونغ" النقاب عن هاتفها الجديد "غالاكسي نوت 10" خلال عرض حي أقيم يوم الأربعاء الماضي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة بحضور أكثر من 4 آلاف شخص من وسائل الإعلام والشركاء التجاريين ل"سام سونغ" من مختلف أرجاء من العالم.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعرض فيها المنتج "غالاكسي نوت" بحجميه المختلفين، "غالاكسي نوت 10" ويبلغ 6.3 بوصة، و"غالاكسي نوت 10 بلس" بشاشة أكبر ويبلغ 6.8 بوصة.

ولعل الشيء الذي لفت أنظار العالم هو القلم الذي يرافق أجهزة "نوت" حيث يمكن تحويل الحروف الذي تمت كتابتها باليد باستخدام هذا القلم إلى حروف رقمية بشكل فوري.

كما يمكن من خلال القلم، التحكم في الأجهزة عن بعد 10 سنتمترات كحد أقصى .

وتتميز الكاميرتان المثبتتان في الهاتفين بفتحة مزدوجة للعدسة مع عدسة واسعة جدا، بخاصية التركيز الحي، وجودة الصورة.

ويضيف كلا الهاتفين أيضا خاصية الشحن السريع للغاية ، وكذلك الشحن اللاسلكي السريع مع إمكانية الشحن العكسي للهواتف الأخرى.

ويستطيع الهاتفان تسجيل فيديو بتقنية حديثة ، مع ميزة إضافية تسمح بتقريب صوت الفيديو وليس الصورة فقط.

وقد أثار الكشف عن هواتف "غالاكسي نوت 10" ردود فعل إيجابية حيث وصفت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية الهواتف الجديدة بأنها رقيقة وخفيفة وقوية.

لكن بعض وسائل الإعلام الأجنبية قالت إن على "سام سونغ" أن تتغلب على الشعور بالتردد لدى المستهلكين والذي مرده السعر المرتفع لهواتف "غالاكسي نوت 10".

وقالت صحيفة "والت ستريت جورنال" الأمريكية إن المستهلكين لم يعد يقبلون على الهواتف الذكية التي تتجاوز أسعارها ألف دولار، وتوقعت أن يتم تحديد سعر الهاتف "غالاكسي نوت 10" عند مستوى 949 دولار، فيما يبلغ ثمن جهازالهاتف "غالاكسي نوت 10 بلس" 1099 دولار.

وتستعد شركة "إل جي" الكورية بدورها للكشف عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية خلال المعرض الأوروبي للأدوات الإلكترونية الذي سيعقد في أوائل شهر سبتمبر القادم في برلين ليتم طرحها في السوق في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر القادم.

ومنجانبها يتوقع أن تقوم شركة "آبل" الأمريكية كذلك بالكشف عن هواتفها الجديدة بنماذجهاالثلاثة وهي "آيفون 11" و"آيفون 11 ماكس" و"آيفون 11 آر" في شهر سبتمبر القادم .