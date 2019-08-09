افتتاح مبنى المركز الفلسطيني الكوري للتكنولوجيا الحيوية في فلسطين

ⓒ Getty Images Bank

نظمت جامعة بوليتكنك فلسطين مؤخرا الحفل الرسمي لافتتاح مبنى المركز الفلسطيني الكوري للتكنولوجيا الحيوية والذي تم تشييده وتجهيزه بدعم سخي من الحكومة الكورية، وأشرفت على تنفيذه الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا).

وقد حضر الافتتاح عدد كبير من الشخصيات وممثلون عن المؤسسات المحلية والدولية، وكان على رأس الحضور من الجانب الكوري سعادة سفير جمهورية كوريا السيد كيم دونغ كي ومدير ممثلية الوكالة الكورية للتعاون الدولي في فلسطين سعادة السيد جو جونغ شين.

وشارك من الجانب الفلسطيني معالي الأستاذ أحمد سعيد التميمي رئيس مجلس الأمناء وعضو اللجنة التنفيذية، وعطوفة اللواء جبريل البكري محافظ محافظة الخليل، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والوطنية والمجتمعية والقطاع الخاص ورجال الأعمال في المحافظة.

وبعد عزف السلام الوطني الكوري والفلسطيني إستهل معالي الأستاذ أحمد التميمي الحفل بكلمة ترحيب بالضيوف وأشاد بعلاقات الصداقة والتعاون مع كوريا والدعم السخي الذي تقدمه للشعب الفلسطيني في كافة الصعد، وأكد التميمي على رؤية الجامعة المنصبة على التطوير من خلال تبني البحث العلمي كركيزة مهمة للتنمية وخصوصاً في المجالات التي تسعى لحل المشاكل والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

وأعرب مدير مكتب ممثلية الوكالة الكورية للتعاون الدولي في فلسطين جو جونغ شين في كلمته عن سعادته بإنجاز هذا المشروع المهم الذي يعكس مدى اهتمام الوكالة الكورية للتعاون الدولي بالمشاريع النوعية في فلسطين. وأشار السيد تشو إلى العدد الكبير من المشاريع التي نفذتها الوكالة من شمال فلسطين إلى جنوبها والتي شملت مراكز شبابية وريادية ومراكز صحية ومراكز تدريب وتنمية إضافة إلى الدعم الذي قدم للعديد من الوزارات، وقد أشاد السيد جو بأهميّة هذا المشروع كونه مشروعا نوعيا يركز على دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وفي ختام الحفل قام سعادة سفير جمهورية كوريا ومعالي الأستاذ التميمي برفقة كبار الضيوف بقص شريط افتتاح المشروع وإزاحة الستارة عن اللوحة الحجرية للمشروع.