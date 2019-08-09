الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة بي تي إس يتخطى 500 مليون مشاهدة

تجاوز عدد مرات المشاهدة للفيديو الموسيقي لأغنية "قصيدة للأشياء الصغيرة" لفرقة "بي تي إس" 500 مليون مرة.

وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية إنه قد تم تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو 500 مليون مرة على اليوتيوب في الساعة السابعة و43 دقيقة من صباح أمس الأحد ، بعد أربعة أشهر من الكشف عن الأغنية في شهر أبريل الماضي ضمن ألبوم الفرقة بعنوان "خريطة الروح: بيرسونا".

وبهذا، أصبح لدى فرقة "بي تي إس" 7 فيديوهات موسيقية تجاوز عدد مرات مشاهدتها 500 مليون مرة.

وقد تم إدراج الفيديو الموسيقي لأغنية "قصيدة للأشياء الصغيرة" ضمن قائمة "غينيس" البريطانية ، بعد أن حصد الفيديو خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى من الكشف عنه على 74.6 مليون مشاهدة، محققا أرقاما قياسية على التوالي من حيث الفيديو الأكثر مشاهدة على اليوتيوب والفيديو الموسيقي الأكثر مشاهدة على اليوتيوب ، والفيديو الموسيقي لفرقة الكيبوب الأكثر مشاهدة خلال 24 ساعة.