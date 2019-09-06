طالبات كويتيات يحصلن على جوائز في أولمبياد الجيولوجيا

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حصلت طالبات كويتيات شاركن في "الأولمبياد الدولي للجيولوجيا" المقام في كوريا على 5 ميداليات منها ميداليتان فضيتين وثلاثة ميداليات برونزية.

تجدر الإشارة إلى أن الأولمبياد المقامة منذ السادس والعشرين من شهر أغسطس الماضي وتستمر حتى الثلاثاء الماضي شهدت منافسات قوية أبدع خلالها الفريق الكويتي المشارك.

وحصلت الطالبة زينب الصفار من منطقة الأحمدي التعليمية على ميدالية برونزية عن المادة العلمية بينما حصلت الطالبة مريم الرفاعي من منطقة العاصمة التعليمية على ميداليتين برونزيتين عن أفضل بوستر وميدالية فضية عن العرض التقديمي.

كما فازت الطالبة شيماء الخباز من منطقة الفروانية التعليمية حصلت بالميدالية الفضية عن أفضل بوستر.