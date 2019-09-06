شركة راعية لبي تي إس تطلق فرقة نسائية جديدة





تخطط شركة "بيغ هيت" الترفيهية الراعية لفرقة "بي تي إس" لإجراء مسابقات عالمية مفتوحة لإيجاد وجوه جديدة لفرقتها النسائية الجديدة .

وبموجب هذه الخطة، ستقوم الشركة بتنظيم مسابقات في لوس أنجلس ونيويورك خلال شهر سبتمبر الجاري، ثم في 16 مدينة في استرالبا وسنغافورة واليابان وتايوان وفيتنام وتايلاند بالإضافة إلى كوريا خلال شهر أكتوبر القادم.