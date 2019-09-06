الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

شركة راعية لبي تي إس تطلق فرقة نسائية جديدة

#أخبار الساحة الفنية l 2019-09-09

من أغانى القمة


تخطط شركة "بيغ هيت" الترفيهية الراعية لفرقة "بي تي إس" لإجراء مسابقات عالمية مفتوحة لإيجاد وجوه  جديدة لفرقتها النسائية الجديدة .

وبموجب هذه الخطة، ستقوم الشركة بتنظيم مسابقات في لوس أنجلس ونيويورك خلال شهر سبتمبر الجاري، ثم في 16 مدينة في استرالبا وسنغافورة واليابان وتايوان وفيتنام وتايلاند بالإضافة إلى كوريا خلال شهر أكتوبر القادم.

قائمة

موضوعات بارزة