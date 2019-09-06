© ChunZam Bio

م سنتعرف على شركة "تشون جام بايو Chunzam Bio" التي تقوم بتصنيع منتجات باستخدام الأحماض الأمينية الموجودة في ديدان الحرير، والتي تعرف أيضًا باسم "بروتين الحرير".





رئيستها التنفيذية "تشو مون جا":

أنا مغرمة بالديدان الحريرية. لقد ظللت مهتمة تمامًا ببروتين الحرير منذ حوالي 20 عامًا، ومنذ ذلك الحين قمت بأعمال تجارية ذات صلة. وفي أثناء العمل في عمليات التوزيع في البداية، وجدت نفسي آمل في تصنيع منتجات رائعة من هذه المادة. ولذلك، بدأت في إنتاج منتجاتي الخاصة منذ عام 2015، حيث قمت بدمج المواد ذات الجودة العالية مع تقنية التخمير.





يعود تاريخ شركة "تشون جام بايو 천잠 바이오" إلى عام 1983، عندما وجدت السيدة "تشو"، المتخصصة في العناية بالبشرة والجسم، بحثا بالصدفة حول بروتين الحرير. وقد أثارت هذه المادة إعجابها، وقررت أن تقوم بإنتاج منتجات ذات صلة بها. ومن ثم طورت وقدمت منتجات مختلفة باستخدام شرانق الحرير. وحتى اسم شركتها يضم الكلمة الكورية "تشون جام" التي تعني "يرقة دودة الحرير التي تتغذى على أوراق أشجار البلوط". إذن، ما الذي ألهمها بتطوير منتجات قائمة على دودة القز؟ وما هي فوائد دودة القز؟





رئيستها التنفيذية "تشو مون جا":

ديدان الحرير غنية بالبروتين وهي تنمو في بيئة نظيفة. وكما نعلم، تعيش ديدان القز على أوراق التوت، وهي مليئة بالعناصر الغذائية الجيدة. أيضا تعتبر دودة القز من الأصول الثمينة التي لا تنضب، والتي يمكننا من خلالها تطوير منتجات مختلفة باستمرار، وهي مصدر جيد جدًا للبروتين.





يطلق على دودة القز اسم "الحشرة التي أرسلتها السماء". وفي الماضي، كانت تستخدم دودة القز في صناعة الغزل والنسيج لإنتاج قماش الحرير، الذي يعد إلى حد بعيد أفضل أنواع الأقمشة. وفي القرن الحادي والعشرين، برزت تربية دودة القز كصناعة حيوية واعدة للمستقبل. وفي الواقع، تم استخدام خيوط دودة القز كمادة لصنع القماش منذ 3000 عام. وإذا تم تغليفها بإضافات مضادة للبكتيريا، فإنها تصبح خيوطا تستخدم في العمليات الجراحية بحيث تكون قابلة للذوبان داخل الجسم. وتحتوي ديدان الحرير على نسبة عالية من البروتين، حيث تبلغ نسبة البروتين الكلي فيها حوالي 56%. كما أن "بروتين الحرير" فعال في قتل الجراثيم وتضميد الجراح. وبسبب كل هذه المميزات، اهتمت الشركة بتطوير تقنيات لفصل واستخراج 18 نوعًا مختلفة من الأحماض الطبيعية من دودة القز لأول مرة في كوريا، وللمرة الثانية على مستوى العالم. وبالتالي، تمكنت من إنتاج منتجات مختلفة تعتمد على الأحماض الأمينية المستخرجة من دودة القز، مثل صابون للوجه، ومواد خام لمستحضرات التجميل، ومعجون للأسنان. السيدة "تشو"، الخبيرة السابقة في العناية بالبشرة، بذلت جهودًا كبيرة لتطوير صابون الحرير الطبيعي على وجه الخصوص.





© ChunZam Bio

رئيستها التنفيذية "تشو مون جا":

يتم إنتاج صابون الحرير لدينا من خلال تخمير البروتين والمعادن في ديدان الحرير البرية. عندما تغسل وجهك بهذا الصابون في الصباح، ما عليك سوى تدليك الوجه باستخدام فقاعات الصابون، وهو ما يحافظ على نظافة البشرة ورطوبتها طوال اليوم. البروتين والمواد المعدنية في الصابون تساعد أيضا على تحسين مرونة الجلد، وسوف يجد الأشخاص ذوو البشرة الداكنة والمظلمة أن بشرتهم قد سطعت وأشرقت في حالة استخدام هذا الصابون لمدة أسبوع فقط. قد يعتقد البعض أن الصابون متشابه، لكن فرك الوجه بفقاعات الصابون التي تحتوي على تلك المواد المغذية كل صباح ومساء سيؤدي بالتأكيد إلى نفس التأثير الناتج عن استعمال قناع للوجه مرتين في اليوم.





المواد التي تحتوي عليها شرانق الحرير تشبه تلك الموجودة في جلد الإنسان. يحفز بروتين الحرير المنتج منها نمو الكولاجين داخل الجلد ويساعد على تجديد خلايا الجلد. وقد أدرجت الشركة هذه الفوائد في صابون حرير طبيعي للوجه، حيث قامت بتحلل بروتين الحرير وإضافة مواد مختلفة إليه، مثل الخميرة وبعض الميكروبات والأحماض العضوية والأحماض الأمينية والمعادن، باستخدام تقنية للتخمير حاصلة على براءة اختراع. ولذلك يمكن اعتبار هذا الصابون منتجًا تجميليًا لأنه مفيد جدًا في الحفاظ على البشرة جميلة وصحية. وبالإضافة إلى الصابون، أصدرت شركة "تشون جام بايو" أيضًا "قاعدة الصابون الحريري" للمستهلكين الذين يرغبون في صابون أكثر خصوصية يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.





رئيستها التنفيذية "تشو مون جا":

يمكن قطع "قاعدة صابون الحرير" وإذابتها في قِدْر في درجة حرارة منخفضة، ثم إضافة بعض الزيوت أو العطور إليها، وخلطها جيدًا، ثم وضع الخليط في عُلبة أو زجاجة بلاستيكية. وبعد أن يستقر المزيج ويتشكل يمكننا إخراجه من العلبة وتركه حتى يجف، وبعد ذلك استخدامه كصابون. هكذا، لن نحتاج إلى شراء صابون غالي الثمن لأنه من الممكن أن نصنع الصابون الخاص بنا ويكون عالي الجودة بهدف تحسين البشرة. يحظى هذا المنتج بشعبية هائلة، ويجذب استجابة حماسية من المستخدمين، حتى إن البعض يصفونه بأنه "الحل الذكي".





يبلغ ثمن "قاعدة صابون الحرير الطبيعي" أقل من 7000 وون، أي حوالي 6 دولارات أمريكية، للكيلوغرام الواحد. يمكن للمستهلكين الحصول على هذه القاعدة التي تحتوي على بروتين الحرير المفيد بسعر معقول، وصنع الصابون الخاص بهم في المنزل. وبعد أن رسخت وجودها في السوق المحلية، وفازت بجائزة "المنتجات الممتازة" من هيئة أعمال سيول، قامت شركة "تشون جام بايو" بتوسيع وجودها في الأسواق الخارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا.





رئيستها التنفيذية "تشو مون جا":

هدفي هو المساهمة في توسيع سوق الصابون، وخاصة الصابون القائم على مواد دودة القز. آمل أن يتوق الكثير من المستهلكين لاستخدام منتجات شركتي "تشون جام بايو" وأن يحبوا هذه المنتجات المبتكرة بحيث تتمتع بشعبية كبيرة، وبالتالي زيادة حصة الشركة في السوق تدريجياً.





تستخدم دودة القز كمادة أساسية في مجموعة واسعة من المجالات، من العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، بما في ذلك الصابون، وحتى الغذاء والأدوية. ويبدو أن شركة "تشون جام بايو" ماضية في طريقها نحو العالمية من خلال الاستفادة القصوى من تلك الإمكانيات الهائلة لهذه المادة الطبيعية الغنية.