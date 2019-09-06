توايس تصدر ألبومها المصغر الجديد

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ذكرت شركة "جي واي بي" الترفيهية أن فرقة "توايس" النسائية ستصدر ألبومها المصغر الجديد الثامن بعنوان "فيل سبشيال" يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

جاء إصدار هذا الألبوم بعد 5 أشهر من الكشف عن الألبوم المصغر السابع في شهر أبريل الماضي بعنوان "فانسي يو"

وفي أثناء غيابها عن الساحة الغنائية الكورية، قامت الفرقة بجولة غنائية تشمل سيول و5 مدن آسيوية و4 مدن في الولايات المتحدة.

وتمتلك الفرقة 9 فيديوهات موسيقية تجاوز عدد مرات مشاهدة كل منها 200 مليون مرة