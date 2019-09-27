السفارة الأردنية لدى سيول توقع مذكرة تفاهم مع جامعة كورية لمنح دراسية

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وقعت السفارة الأردنية لدى سيول مذكرة تفاهم مع جامعة "إنتشون" الوطنية الكورية حول منح دراسية.

وبموجب هذه المذكرة، سوف تقدم جامعة "إنتشون" الوطنية الكورية منحة دراسية كاملة لمرحلة البكالوريوس في أي من تخصصات الجامعة العلمية.

وأبدت الجامعة استعدادها لدعم وتطوير أقسام اللغة الكورية في الجامعاتالأردنية من خلال إيفاد أساتذة كوريين وتقديم مناهج جديدة لدراسة اللغة.

كما تضمنت المذكرة تقديم منح لطلبة اللغة الكورية المتفوقين لزيارة كوريا، وتقديم منح دراسية لهم لاستكمال دراستهم العليا في اللغة الكورية.

كما ستقدم الجامعة عددا من المنح قد يصل إلى 100 منحة كاملة لمرحلتي الماجستير والدكتوراة للطلبة الأردنيين المتميزين الذين لديهم أفكار جديدة في تخصصات الهندسة المختلفة، وعلى رأسها هندسة المدن الذكية، والعلوم التطبيقية والحيوية والطاقة المتجددة.

وتقع جامعة "إنتشون" الوطنية داخل مدينة "سونغ دو" وهي أول مدينة ذكية في العالم، ويوجد فيها أكثر من 20 مقرا إقليميا للشركات العالمية الكبيرة مما يساعد الطلبة الذين سيدرسون فيها على تلقي الخبرات العلمية والعملية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية أنها ستعلن عن آلية التقديم والاستفادة من هذه المنح بعد انتهاء جميع الترتيبات المطلوبة مع الجانب الكوري.