إقامة مهرجان تشانغ وان العالمي للكيبوب غدا الجمعة

من المقرر أن تقام الدورة التاسعة لفعاليات مهرجان "تشانغ وان" العالمي للكيبوب غدا الجمعة في الملعب الرئيسي في مدينة "تشانغ وان" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ بكوريا الجنوبية، بتنظيم مشترك بين هيئة الإذاعة الكورية كي بي إس، ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة، ووزارة الخارجية، ووكالة الثقافة والمعلومات الكورية.

ويشارك في هذا المهرجان 63 من محبي أغاني الكيبوب من 13 دولة جميعهم نجحوا في التأهل إلى المسابقة النهائية من خلال إحراز نتائج جيدة في التصفيات التي جرت في أكثر من 100 مدينة في 80 دولة.

وقد جرّب المشاركون في المسابقة النهائية الأغاني والرقص والثقافة الكورية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث سيتم توزيع الجوائز على الفائزين الستة في ختام المسابقة.

وضمن المهرجان، ستقوم فرق الكيبوت الكورية، بما فيها "ريد فيلفت" ، و"مونستا إكس"،و"مومو لاند"، و"ذا بويز"، و"تومورو باي توغيذر"بتقديم أدائها.