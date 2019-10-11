تعاون كوري إماراتي في صناعة الترفيه

ⓒ Getty Images Bank

أبرمت شركة " جاي دوبل إنترتاينمونت"الكورية المتخصصة في صناعة الترفيه اتفاقية تعاون مع شركة "نوكليوس إنتربرايس إل إل سي " الإماراتية المتخصصة في استشارة الأعمال.

وصرحت الشركة الكورية بأنها أبرمت الاتفاقية مع الشركة الإمارتية يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي. وقالت إنها تخطط لإنشاء مركز للثقافة الكورية في كل من الإمارات ومصر اللتين تشهدان ارتفاعا في شعبية موجة الثقافة الكورية الشعبية " هاليو".

وأضافت أنها ستتيح من خلال هذين المركزين الفرصة لهواة "هاليو" لتعلم ومعايشة المحتويات الثقافية الكورية المتنوعة، بما فيها المسلسلات التلفزيونية واللغة الكورية بالإضافة إلى معالم الجمال الذي تزخر به كوريا، وتنوع المطبخ وتصاميم الملابس الكورية.

وفي ظل رواج المحتويات الكورية هذه الأيام خاصة في أوساط الشباب بالدول العربية، تعتبر الإمارات سوقا رياديا للمحتويات الكورية من بين الأسواق العربية.

كما تلاقي المسلسلات التلفزيونية وأغاني الكي بوب رواجا كبيرا في مصر أيضا حيث يولي المصريون اهتماما كبيرا بالثقافة واللغة الكورية.

ويقال إنه بعد أن نشر الخبر المتعلق بإنشاء هذا النوع من المراكز في الإمارات ومصر، تزايدت الآمال والرغبات في القرب من المحتويات الكورية، والاستمتاع بها في البلدين.

يذكر أن الشركتين الكورية والإماراتية بدأتا في القيام بالأعمال التحضيرية لإنشاء مركز الثقافة الكورية في كل من مصر والإمارات، كما تدرسان حاليا إقامة عرض خاص للكي بوب في مصر، احتفالا بإنشاء مركز الثقافة الكورية هناك.