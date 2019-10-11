نيو إيست تعود بعد غياب دام نصف عام

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تستعد فرقة "نيو إيست" الشبابية للعودة، بإصدار ألبومها الجديد يوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وكشفت شركة "بلاديس" الترفيهية عن كليب تيزر لألبوم الفرقة الجديد من خلال الموقع الرسمي للفرقة عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

ويأتي إصدار هذا الألبوم الجديد بعد نصف عام من الكشف عن الألبوم المصغر السادس في شهر أبريل الماضي.

وخلال غياب الفرقة عن المسرح الغنائي، مارس أعضاء الفرقة أنشطتهم المنفردة .

وستقوم الفرقة بإجراء لقاء مع معجبيها في سيول خلال الفترة من يوم الخامس عشر وحتى السابع عشر من نوفمبر القادم.