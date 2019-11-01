بلدية سيه جونغ تختبر أول حافلة ذاتية القيادة في كوريا

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أجرت وزارة الأراضي والنقل بالتعاون مع بلدية سيه جونغ اختبارا لقيادة الحافلة ذاتية القيادة يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر، على أن تبدأ الجهتان الشهر القادم في تسيير الحافلة ذاتية القيادة دون استقبال الركاب العاديين على متنها. كما تنويان توسيع خطوط تسيير الحافلة واستقبال الركاب بدءا من عام ألفين وواحد وعشرين. يذكر أن الحافلة تم تصميمها للقيادة الذاتية على المستوى رقم ثلاثة، الذي يمثل مرحلة من مراحل القيادة الذاتية التي تسمح للحافلة بالقيادة الذاتية في أجواء جيدة وفي ظل بيئة آمنة يتم فيها الحفاظ على حركة مرور مناسبة. ولكنها مع ذلك لا تزال تتطلب وجود سائق في بعض الأماكن والظروف الخاصة.

وكانت الحافلة ذاتية القيادة قد غادرت مركز سيجونغ للمؤتمرات بمدينة سيه جونغ حيث قطعت مسافة أربعين كيلومترا بسرعة تبلغ أربعين ساعة بالمتوسط، دون ان يشعر ركابها بالانزعاج عند تغيير العربة إلى خطوط أخرى أو خلال زيادة وخفض سرعة الحافلة . ويمكن في حال تقدم أحد الأشخاص بطلب ركوب الحافلة في مكان معين مسبقا باستخدام تطبيقات لأجهزة المتنقلة، يمكن في هذه الحالة للحافلة ذاتية القيادة التوقف في هذا المكان لتقل الراكب. كما يمكنها التوقف أيضا في الأماكن التي تحددها الشريحة الضعيفة من المارة بمن فيهم المسنون والمعوقين إلى جانب التوقف بالمحطات الرسمية. ومن المتوقع تسويق هذا النوع من الحافلات في مدينة سيه جونع بحلول عام ألفين وأحد عشر.