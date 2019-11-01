ذا بويز تطلق أول جولتها الغنائية في أوروبا الشهر القادم





قالت شركة "كراكر" الترفيهية إن فرقة "ذا بويز" ستطلق جولتها الغنائية التي تشمل 4 دول أوروبية .

وأضافت الشركة أنه سيتم تنظيم حفلات غنائية للفرقة في ألمانيا يوم الحادي عشر من ديسمبر، وفي فرنسا يوم الخامس عشر، وفي بريطانيا يوم الثامن عشر، وفي هولندا يوم العشرين من ديسمبر.

وكانت الفرقة قد أقامت حفلاتها في 8 مدن ب7 دول آسيوية في شهر يوليو الماضي.

وقد بدأت الفرقة نشاطها الغنائي في شهر ديسمبر من عام 2017.