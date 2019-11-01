فرصة للشباب الكوريين لزيارة مصر مجانا!





إذا كنت شابا كوريا، سواء من الذين يتعلمون اللغة العربية أو غيرهم، وتعتبر نفسك قادرا ومصمما على إحداث تغيير حقيقي في العالم، فهذه فرصة تتيحها لك مصر لزيارتها والمشاركة في "منتدى شباب العالم".

في هذا الإطار، يُقام في قاعة المؤتمرات الدولية بجامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية في سيول، حدث تعريفي لاختيار المشاركين الكوريين، يوم الجمعة 8 نوفمبر، فيما بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة من بعد الظهر.

يذكر أن "منتدى شباب العالم" الذي تقيمه الحكومة المصرية سنويا يهدف إلى تشجيع الحوار بين الشباب حول العالم، وتبادل الخبرات وإنشاء شبكة من الشباب الواعدين من جميع أنحاء العالم، حيث يعد المنتدى فرصة للتفاعل والتواصل مع الشباب من مختلف الثقافات. وسوف يكون المنتدى فرصة للمشاركين لاستكشاف مبادرات وبرامج المنتدى، وإثراء معرفة الشباب حول العالم في مجالات متعددة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. ويقدم منتدى الشباب العالمي للشباب الكوريين، من بين الشباب من مختلف أنحاء العالم، الفرصة للمشاركة والاستمتاع بهذه التجربة مجانا.





• للتسجيل في الحدث الذي سيعقد يوم الجمعة في جامعة هان غوك للدراسات الأجنبية:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FO2x19Rg-UqpZD14-vXqUeJITDcIdnhEoHKuU_zlI4tUNTNUMEtETzhCTk03RjBaWUtVQzFWODM0Ni4u

• وللمزيد من المعلومات حول منتدى شباب العالم:

https://wyfegypt.com



