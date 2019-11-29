ألبوم فرقة توايس الياباني الثاني يتصدر قائمة أوريكون اليابانية للموسيقى

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تصدر الألبوم الياباني الثاني لفرقة "توايس" النسائية بعنوان "إند توايس" قائمة "أوريكون" اليابانية للموسيقى.

وقالت شركة "جي واي بي" الترفيهية إن ألبوم الفرقة الياباني الذي يضم 10 أغاني، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "مزور وصحيح" قد تصدر قائمة "أوريكون" يوم التاسع عشر من نوفمبر.

وكانت فرقة "توايس" قد بدأت نشاطها الترويجي في اليابان يوم الثامن والعشرين من شهر يونيو عام 2017