السفارة المصرية لدى سيول تنظم التقاء الثقافة بين مصر وكوريا

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نظمت السفارة المصرية في البلاد أمسية ثقافية تحت عنوان "التقاء الثقافات بين مصر وكوريا" بالتعاون مع المؤسسة الكورية الثقافية، وذلك في إطار جهود السفارة للترويج السياحي والحضاري لمصر.

وبهذه المناسبة، ألقى السفير المصري لدى سيولحازم فهمي كلمة أعرب فيها عن أهمية الإستفادة من العمق الحضاري للدولتين من خلال تبادل الفعاليات الثقافية، بما يُلقي الضوء على الجوانب المختلفة للمخزون الحضاري للشعبين ويساهم في تعميق التواصل والتعارف بين المهتمين بالإرث الثقافي للجانبين بكافة محتوياته، الأمر الذي يزيد من التقارب والتفاعل الإيجابي بين الطرفين.

وشارك في الأمسية القائمون على عدد من الجمعيات الثقافية وجمعيات التراث الكورية ونخبة من رؤساء وأساتذة التراث والتاريخ ومؤسسات الترويج السياحي، وعدد من مُمثلي وسائل الإعلام الكورية.

واختتم الحفل بتقديم السفير المصري شهادات تقدير لرؤساء المؤسسات الثقافية الكورية.