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تزداد في الآونة الأخيرة شعبية الأفلام الكورية واهتمام المتابعين لها في الخارج ، فقد التحق عدد من الأساتذة الصينيين الذين يرغبون في تعلم تقنيات الأفلام الكورية المتقدمة هذا العام بقسم السينما والأفلام بجامعة تشيونجو الكورية، حيث لا يشكل هذا التطور عنصرا ترويجيا للجامعات الكورية فحسب بل كذلك للأفلام الكورية. وفي هذا الإطار شهدت كوريا وفود عدد من الأساتذة الصينيين المحليين لتعلم طرق إنتاج الأفلام الكورية التي حازت اهتماما عالميا في الآونة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأساتذة الصينيين يسعون إلى تعلم تقنيات صناعة الأفلام من خلال القيام بمختلف الجولات الميدانية ثم يقومون بعد ذلك بصناعة تقنياتهم الخاصة من خلال الدروس النظرية. وخلال هذا العام، التحق حوالي 250 أستاذ صيني بثمان وأربعين جامعة كورية لمتابعة دراسات في مرحلة الدكتوراه خاصة مع تزايد اعتراف الصين خلال السنوات الثماني الماضية بمكانة الجامعات الكورية، حيث قامت جامعة "تشيونجو"(청주)بتصوير أفلام مشتركة مع جامعة صينية واستضافة الندوات السينمائية فيها. وعلاوة على ذلك حصلت الأفلام الكورية التي عُرضت في المهرجان الدولي للسينما مثل مهرجان"كان" السينمائي الدولي على العديد من الجوائز، وتم الاعتراف بقدراتها الفنية العالية، وساهم كل ذلك في إضفاء التميزعلى السينما الكورية على نطاق واسع.

ودعما لهذا التوجه، قال مسؤول في الجامعة، إن الجامعة تخطط لجذب المزيد من الطلاب من جميع أنحاء العالم ،من خلال توسيع التبادلات التي تتجاوز الصين، لتشمل آسيا ككل ودول أوروبا الشرقية.