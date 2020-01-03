تنامي الأفكار السلبية تجاه الزواج لدى الشباب الكوري

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أظهر إستبيان نُشر مؤخراً عن أنتشار واسع لمصطلح جديد بمعنى جيل زد "Z" وهو الجيل من مواليد منتصف عقد التسعينات إلى أواخر عقد الألفين وأبرز ما يميز هذا الجيل هو استخدامه الواسع للإنترنت منذ سن مبكرة، حيث أصبح هذا الجيل من الشباب مواكبا جيدا للتكنولوجيا كما أنه يتفاعل بمهارة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أصبح يشكل جزءاً كبيراً من حياته الاجتماعية إلا أن هذا الجيل قد تأثر بالركود الاقتصادي العالمي بشكل كبير مما جعله يشعر بانعدام الأمن والاستقرار الاقتصادي خلافا للأجيال السابقة.

يُشار الي أن هذا الواقع ينطبق على الشباب الكوري الذي يحمل أفكارا وأراء وتصرفات وأنماط حياة مختلفة تماماً عن جيل الآباء وخاصة في قضية الزواج والإنجاب. فقد أجرت صحيفة هانكوك اليومية استبياناً يهدف إلى استطلاع رأي الشباب من جيل Z، وخلص الاستبيان إلى أن 65 المائة و74 بالمائة منهم لديهم أفكار سلبية حيال الزواج والإنجاب، علما بأن جيل X أي جيل الأباء لديه أفكار سلبية اتجاه الزواج بنسبة 54 بالمائة واتجاه الإنجاب بنسبة 52 بالمائة. ويدل ذلك على أن جيل الأباء يؤثرون بشكل كبير ومتزايد على جيل الأبناء في قضيتي الزواج والإنجاب. لذلك يجب الحذر ودق جرس الإنذار في البلاد حيث سينجم عن ذلك بعد عقد واحد من الزمن تغير الهيكل الاجتماعي، نتيجة للتغيرات الكبيرة التي تشهدها التركيبة السكانية في البلاد.





وفي مقابلة أجريت مع 31 من الطلبة الثانويين والجامعيين والعامليين في الشركات للتعرف عن مدى وعيهم بقضيتي الزواج والإنجاب، أجاب 26 منهم بأن الزواج ليس أمراً ضرورياً. بينما رد 5 منهم فقط بأن الزواج ضروري كما يوافق معظم المستجوبين على أن علاقة الحب والعيش معاً بدون زواج طريقة أفضل من الزواج. الجدير بالذكر ان بعض الشابات قمن برمي فستان الزفاف على الأرض كأداء فني في حركة تشير إلى رفض الزواج، ووفقاً لنتيجة الاستبيان قال 74 بالمائة من الشباب من جيل Z إنهم لا يريدون الإنجاب على الإطلاق، وقد أيدت 89 بالمائة من النساء هذا الرأي بينما أجاب 60 بالمائة من الرجال بأن لديهم أفكارا سلبية و شعورا بالخوف حول الإنجاب والانقطاع عن العمل. حيث قال غالبيتهم إن كوريا بلد يصعب فيه تربية الأولاد كما أن الدعم المالي المقدم من الحكومة ليس كافياً إلى حد الآن.





تجدر الإشارة إلى أن معدل الإنجاب في كوريا العام الماضي قد تراجع إلى مستوى 0.9 طفل وهذا الرقم الأدنى من بين الدول الأعضاء لمنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون لكن ذلك لا يقتصر على شباب جيل Z بل أن تلك الأفكار السلبية حول الإنجاب قد انتشرت كذلك لتشمل معظم الطبقات الاجتماعية في كوريا. لكن الشباب من جيل Z لديهم رغبة قوية في التمسك بحقوقهم وتحقيق الذات أكثر من أي جيل سابق لذلك أصبحت تلك الظاهرة أكثر تشددا لدى هذا الجيل مع مرور الزمن.