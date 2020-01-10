الألبوم الأخير لريد فيلفت يتصدر قوائم آيتيوز للألبومات في 42 دولة

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تصدر الألبوم الأخير لفرقة "ريد فيلفت" النسائية بعنوان "مهرجان ريد فيلفت: نهاية" قوائم "آيتيوز" للألبومات في 42 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.

وقد تم الكشف عن هذا الألبوم الذي يضم أربع أغنيات "سايكو"، و"إن & آوت"، و"ريممبر فوريفر"، و"لا روج" يوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي.