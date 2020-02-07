الدكتور سليمان جونغ: دراسة التاريخ من أجل المستقبل





الدكتور "جونغ جين هان"، واسمه العربي "سليمان"، حصل مؤخرا على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة بريطانية مرموقة، وقد عمل ودرس في 15 دولة عربية خلال فترة ست سنوات، وهو يعمل حاليا مدرسا للفكر الإسلامي في جامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية.

ويوضح الدكتور "سليمان" في مقابلة مع القسم العربي أن رسالته للدكتوراه كانت حول الجغرافيا الإسلامية وعلاقة كوريا بالعالم الإسلامي والمؤلفات في هذا المجال، بينما كانت رسالة الماجستير حول علاقة كوريا والعالم الإسلامي في العصور الوسطى. ويقول إنه ظل يحب التاريخ، ومنذ صغره كان يحب الاستماع إلى القصص من الناس، كما يعتقد أن العصور الوسطى تربط الماضي والحاضر، ولذلك فهو يحلل أسباب الماضي وتطورات الحاضر على أساس ما حدث في العصور الوسطى، مما يسمح له بمحاولة الإسهام في التوصل إلى رؤية وحلول تجاه المستقبل. ويقول أيضا إن المؤرخ المفضل لديه هو "المسعودي" لأنه طور التأليف التاريخي من مجرد جمع البيانات إلى وضع نظرية في التاريخ. ويحكي الدكتور "جونغ" حول بعض الخبرات الطريفة لديه في الدول العربية خاصة في مصر، وخبراته كمنسق في البرامج الوثائقية والتعليمية، ويقول إن أول شيء لفت انتباهه بشأن العالم العربي هو علم المملكة العربية السعودية، وأن شكله قد أثر فيه وكأنه سحر.

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