كوريا الجنوبية تتبرع بمليون دولار للعراقيين

تلقى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تمويلا مرنا قيمته مليون دولار من كوريا الجنوبية لتقديم المساعدات الغذائية للأسر النازحة داخليا في العراق.

وستساعد المساهمة الممنوحة من كوريا على تقديم المساعدات الغذائية لفائدة 53,400 نازحا داخليا لمدة شهر.

ويذكر أن العديد من الأشخاص لا يزالون غير قادرين على العودة إلى منازلهم، حيث يواجهون تحديات كبيرة، مثل الافتقار إلى الأمن، وقلة فرص العمل، وتدني الخدمات في مسقط رأسهم.

وقال "جانغ كيونغ ووك" السفير الكوري في العراق إن كوريا الجنوبية تجسد نموذجا فريدا للتحول من دولة متلقية للمساعدات إلى دولة مانحة، حيث كانت تسعى دائما إلى أن ترد إلى المجتمع الدولي ما قد قدمه لها.

وأضاف أن كوريا الجنوبية تأمل في أن تدعم مساهماتها الجهود المبذولة بواسطة برنامج الأغذية العالمي لمساعدة الأشخاص النازحين داخليا على إعادة بناء حياتهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

ويمنح برنامج الأغذية العالمي الأولوية للأشخاص النازحين داخليا في تسع محافظات في أنحاء العراق حيث سيتلقون المساعدة من خلال التحويلات النقدية كي يتمكنوا من شراء الغذاء الذي يحتاجون إليه بحرية بناء على احتياجاتهم الغذائية.

ومن جانبه، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق "عبد الرحمن ميجاج" إن برنامج الأغذية العالمي يعرب عن امتنانه وتقديره لكوريا الجنوبية لهذه المساعدات الممنوحة في الوقت المناسب ولدعمها الدائم والسخي.

وأضاف أنه بفضل التمويل المرن يتمكن البرنامج من تحديد أولوياته في العراق الذي يحتاج إلى دعم عاجل، معربا عن أمل البرنامج في أن تحذو بقية الجهات المانحة حذو كوريا الجنوبية.

والجدير بالذكر أن التمويل المرن يمثل 5% فقط من إجمالي الموارد المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي في العام الماضي