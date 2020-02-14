فريق كوري يشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

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أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما على خشبة مسرح هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من يوم الثامن وحتى الثاني عشر من شهر فبراير الجاري.

وشهدت دورة هذا العام من المهرجان وجود عدد كبير من عروض المونودراما. ولا تقتصر المونودراما على عروض مأساوية مثلما يعتقد البعض، بل تحتوي على أعمال متنوعة، منها التراجيدي والكوميدي، وما إلى ذلك.

وشاركت في هذا الحدث الفني عروض عديدة من 16 دولة عربية وأجنبية، منها مصر، وكوريا الجنوبية، والسويد ، والعراق، وروسيا، والكويت، وليبيا، وتونس، وفرنسا، وسلطنة عمان، وجنوب السودان والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا، وبلجيكا.

وقد استهل حفل الافتتاح لمهرجان هذا العام بالسلام الوطني، ثم قدمت الفنانتان "هبة عاطف" و"سيلينا سمير" مونولوجين دراميين وحازتا إعجاب وتصفيق الحضور لبراعتهما في الأداء.

وعقب إنتهاء المراسم الافتتاحية شاهد الجمهور على مسرح الهناجر العرض الكوري "المنزل" وهي عبارة عن أغنية شاعرية تنقلها ابنة تصادف لقاؤها مع روح أمها التي ماتت منذ عقود.

نبيلة : ويحاول هذا العرض إيصال رسالة إلى الإنسان في حاضرنا الأليم الذي يتخلى فيه عن نفسه من أجل القوة والمال والرغبة والتنافس ومفاد هذه الرسالة بأن الحب هو المحور الذي يجب أن يكون أساسا للحياة إلى الأبد.