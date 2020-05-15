شركة كورييل تدير متجرا للجناح الكوري في إكسبو دبي

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صرحت شركة كورييل للتوزيع المتخصصة في التوزيع والإعلانات ذات الصلة بالسكك الحديدية مؤخرا بأنها أبرمت عقدا خاصا مع المؤسسة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار " كوترا"، لإدارة متجر تابع للجناح الكوري في معرض إكسبو دبي العالمي لعام 2020، حيث إن كوترا هي المسؤولة عن تنظيم الجناح الكوري.

ومن المتوقع أن يُعقد إكسبو دبي العالمي في منطقة "جبل علي" في دبي بالامارات العربية المتحدة. وسيكون شعار الجناح الكوري "كوريا الذكية والعالم اللانهائي الذي تقدمه كوريا". وتخطط شركة كورييل للتوزيع لبيع مختلف المنتجات التي تنتجها الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة من خلال إدارة المتجر التي ستبلغ مساحته حوالي مائة وستة وستين مترا في الطابق الثاني من الجناح الكوري.

ومن بين المعروضات: عدد من المنتجات الممتازة والابتكارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المنتجات التقليدية الكورية ومنتجات الصحة والتجميل والتصميم والحاجيات اليومية، من أجل الدعاية للمنتجات الكورية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دخول الأسواق العالمية.

وقالت الشركة إنها تستهدف المساهمة في تفعيل الاقتصاد المحلي من خلال مساعدة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات كبيرة بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أنها ستكون على أتم الاستعداد لإدارة المتجر من أجل رفع شعبية موجة الثقافة الكورية وتعزيز القوة التنافسية الكورية الوطنية.