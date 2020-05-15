فرقة كورية تجرى عرضا موسيقيا بالرسوم ثلاثية الابعاد عبر الانترنت

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من بين فوائد كورنا تسعة عشر: التمتع بالعروض الموسيقية من داخل البيوت، كما من المتوقع أن يصبح الاتصال دون مقابلة في قطاع الثقافة ظاهرة جديدة ونموذجا تجاريا. فمثلا من السماء تسقط كمية من الأمطار المصنوعة بالرسوم ثلاثية الأبعاد بينما يجري نمر مشكل باستخدام الواقع المعزز على خشبة مسرح هذا منظر من عرض موسيقي نظمته فرقة "سوبر إم 슈퍼엠" الغنائية الكورية عبر الإنترنت لأول مرة في العالم، خلال هذا العرض قامت الفرقة بتطبيق تقنية متقدمة لا يمكن استخدامها في العروض العادية خلال عرضها عبر الإنترنت، وبلغت قيمة التذكرة في الصف الأول في غرف المنازل ثلاثة وثلاثين ألف وون فقط، وقد اتصل حوالي خمسة وسبعين ألف محب من محبي الفرقة في مختلف أنحاء العالم بموقع العرض في آن واحد حيث استمتعوا بالعرض والحوار مع أعضاء الفرقة مباشرة.

يذكر ان من مزايا هذا النوع من العروض عدم ضرورة نشوب معركة حول الحجز المسبق وتمكُن الجميع من التمتع بالعرض بشكل متساوٍى، وقبل كل شيء يكتسب هذا العرض معنى كبير لأنه طرح نموذجا جديدا من العروض الفنية عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن نشهد المزيد من الفعاليات الثقافية عبر الإنترنت من الآن فصاعدا، وبالفعل قد اجريت عدد من المقابلات الصحفية في قطاع الأغاني الكورية الشعبية كما تجرى مختلف الفعاليات الخاصة للإعلان عن إنتاج المسلسلات الدرامية وبرامج الترفيه المختلفة عبر الإنترنت، تعتبر هذه الطريقة غير متقيدة بالوقت أوالمكان إلى جانب توفير التكلفة .